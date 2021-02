Ani více než dva měsíce po šokujícím skonu jedné z největších fotbalových legend neutichají dohady o okolnostech. Diego Maradona (†60) zemřel koncem listopadu loňského roku, ale vyšetřování stále běží na plné obrátky. Jedním z hlavních podezřelých je od začátku jeho osobní lékař Leopoldo Luque.

Ten se nyní opět dostal do pořádného průšvihu. Již dříve prosákly na veřejnost odposlechy, kde mluvil o svém klientovi dosti nevybíravě. Během rozhovorů s psychiatričkou Agustinou Cosachovovou si vůbec nebral servítky. Nyní se zveřejnění dočkaly další z lékařových vět a opět na něj nevrhají vůbec dobré světlo.

„Tlustý muž umírá, zdá se, že měl zástavu dýchání, jdu tam,“ pronesl například velmi neuctivě v posledních okamžicích života legendárního fotbalisty. Největší otazníky ovšem vzbuzuje jeho telefonát ohledně dcery Jany. Ta vytrvale žádala, aby byl její otec hospitalizován. Doktor jí však nechtěl vyhovět a zlehčoval varovné signály.

Maradona měl například velmi nateklá víčka, což není zcela obvyklý stav a při jeho zdraví se neměl takový moment brát na lehkou váhu. Neurolog však tvrdil, že je to z nadměrného času stráveného v posteli. „Jana je ku**a, chce ho nechat hospitalizovat,“ řekl pak při dalším hovoru do telefonu. Kvůli těmto střípkům z mnoha hodin záznamů telefonických konverzací se policie zabývá jak neurologem Luquem, tak psycholožkou Cosachovovou. Oba mají rozhodně co vysvětlovat.