Abeceda za rok 2020. D jako Diego, N jako Náčelník i W jako West Ham

Svalovec Jiří Procházka ví, kam to chce dotáhnout • Barbora Reichová (Sport)

Ester Ledecká letěla do Francie vrtulníkem • Instagram/Ester Ledecká

Vedení NHL chce znovu sáhnout na platy, hráči by přišli o miliony • Profimedia.cz

Abdallah Sima střílí svůj druhý gól do sítě Liberce • Michal Beránek (Sport)

Vozidlo Romaina Grosjeana skončilo v plamenech, on naštěstí vyvázl bez větších zranění • Reuters

Vozidlo Romaina Grosjeana skončilo v plamenech, on naštěstí vyvázl bez větších zranění • Reuters

Rok 2020: To byla jízda! • Koláž iSport.cz

Uplynulých 12 měsíců můžeme směle zařadit mezi ty nejpodivnější, které v posledních desetiletích prošly kalendářem. A to platí i pro svět sportu. Pojďme si na prahu roku 2021 připomenout klíčové osobnosti roku předchozího.

A

ABDALLAH

Libozvučně znějící křestní jméno největšího ligového objevu Česka jako by jeho nositele přímo předurčovalo k dobrodružné plavbě po fotbalových oceánech světa. Tak schválně: jak dlouho budeme Abdallaha Simu ještě vídat v přístavu Eden?

B

BRYANT

26. ledna se zastavil celý sportovní svět – ne jen ten basketbalový. Šokující a tragická smrt Kobeho Bryanta, jeho dcery Gigi a dalších pasažérů vrtulníku ještě zdaleka nepřebolela: stane se tak vůbec někdy? Mamba Forever!

C

COUFAL

Znáte ten příběh o poctivé a tvrdé práci, která je po zásluze odměněna? Ano, zní hezky, ale k jeho naplnění je potřeba i souhra dalších pozitivních okolností. Vladimíru Coufalovi to nicméně vyšlo, pracant z obce jménem Ludgeřovice válí v Premier League.

D

DIEGO

Odešel jen pár dnů po oslavě svých šedesátých narozenin. Jako by už mu tenhle svět nemohl nic dát. Jako by život bez fotbalu přestal dávat smysl. „Vesmírný cvalík“ Maradona vyryl do fotbalové historie rýhu tak hlubokou, že se v ní ostatní hvězdy ztrácejí.

E

ESTER

Neuvěřitelné. Olympijská vítězka v prosinci poprvé vyhrála i superobří slalom ve Světovém poháru. Člověk už se pomalu začíná ztrácet v tom, v které disciplíně je vlastně Ester Ledecká víc „doma“. Malá nápověda: teď už v obou. Vlastně ve všech!

F

FORTUNA:LIGA

Nejvyšší domácí fotbalová soutěž to loni měla po čertech složité. Vymanévrovat leckdy rozhádaný koráb úžinami karantén, pozitivních testů, nacpaných termínovek a vzájemných sporů? Pořádná fuška. Liga ale naštěstí stále baví.

G

GROSJEAN

Ty záběry vyděsily každého. Naleštěný monopost F1 ve vteřině vzplanul a několik nečekaných vteřin věznil Romaina Grosjeana, který ale děsivě vyhlížející nehodu při GP Bahrajnu jako zázrakem přežil. Díky; rok 2020 tohle potřeboval jak sůl.

H

HAŠEK ml.

Divoká sága střetu dvou filozofií: té týmové – a té druhé. Martin Hašek ml. se pustil do sporu s mocným českým velkoklubem a jeho cesta ho nakonec (zatím) zavála až do druhé německé bundesligy. Bude to cesta vítězná?

I

iSPORT. CZ

Jedeme nonstop. Jsme sportovní server, který jako jediný na internetu exkluzivně přináší videa z tuzemské fotbalové ligy. Děkujeme za přízeň – které si velmi vážíme! – i v minulém roce. A těšíme se na vás i v nové „sezoně“ 2021.

J

JÍCHA

Jestli kdy měl nějaký šťoural pochyby o tom, že Filip Jícha patří mezi světové házenkářské legendy, závěr roku mu je musel rozmetat napadrť. Český borec dovedl Kiel v roli kouče k triumfu v Lize mistrů, kterou před tím vyhrál i jako hráč! WOW!

K

KOTAL

Po divokých trenérských eskapádách posledních let si na horkou sparťanskou lavičku sedl tak trochu „z nouze“, ale tým pozvedl. Otázkou je, zdali to bude na Letné stačit v dlouhodobém horizontu: Slavia je stále někde jinde.

L

LeBRON

Čtvrtý mistrovský prsten získal ve třetím týmu NBA. Navíc v „bublině,“ v přerušené a roztažené sezoně – a v pětatřiceti letech. Basketbalový král LeBron James nezastavuje, nepolevuje, vítězí. Kdekoliv a za všech okolností.

M

MESSI

Argentinský šikula a katalánský velkoklub – zdálo se, že tohle spojení vydrží po celou Messiho kariéru. Zatím to tak je, ale bouřlivý rozchod byl jednu chvíli na spadnutí. Neudělaly obě strany chybu, že se přece jen nerozloučily?

N

NÁČELNÍK

Český fotbal bez „Náčelníka“ Berbra. Český fotbal bez Berbra. Ano, český fotbal bez Berbra! Je to tak, Berbr je pryč!!! Český fotbal je BEZ BERBRA!!! A vy byste na rok 2020 nadávali…

O

OLYMPIÁDA

Bude? Nebude? Bezpochyby největší sportovní akce, která byla odložena kvůli pandemii koronaviru. Plynulý tok olympijských klání se přerval, Tokio má druhou šanci letos. A pokud si mohu tipnout, Japonci neponechají nic náhodě.

P

PASTRŇÁK

S Alexandrem Ovečkinem se rozdělil o trofej pro nejlepšího střelce zkrácené sezony NHL, titul českého Sportovce roku už uzmul jen pro sebe. Patnáct let od triumfu Jaromíra Jágra vládne znovu hokejista. A co je na tom nejlepší? „Pasta“ je vlastně pořád ještě na začátku!

R

ROUŠKA

Nevítaný a nečekaný společník trenérů, masérů, hráčů, náhradníků a dalších aktérů sportovních klání. Copak o to: sedět s rouškou na lavičce se ještě dá. I diskutovat s rozhodčím. Ale sportovat? To fakt nejde, sorry…

S

SOUČEK

V Premier League se rozkoukával jen pár hodin, teď už s přehledem jistí hru West Hamu tak, jak to znají příznivci Slavie. A stává se z něho horké zboží. Tomáš Souček dokázal svůj herní styl vnutit soupeřům ve špičkové zahraniční lize. Potlesk!

T

TRPIŠOVSKÝ

Milionový kouč, který Součka na jeho misi vyslal. Hráči za ním jdou, vedení mu naslouchá, fanoušci ho milují. Pozoruhodný příběh Jindřicha Trpišovského si teď můžete vychutnat i v knize z edice Sportu, která je právě teď na trhu. (KOUPIT MŮŽETE ZDE>>>)

U

UFC

Do prestižní organizace loni doslova vtrhl další Čech: „Samuraj“ Jiří Procházka v červnu nadchnul fanoušky i odborníky, když ve druhém kole razantně knockoutoval svého soupeře Volkana Oezdemira. Česko – země samurajům zaslíbená.

V

VRBA

V Bulharsku to nevyšlo: po ruském angažmá tak neúspěchem skončila další zahraniční štace uznávaného kouče. Pavel Vrba ale ani zdaleka nepatří do starého železa a přiznává, že mu trénování chybí. Schválně: který český klub po něm sáhne?

W

WEST HAM

Po Arsenalu a Chelsea je tu další londýnský klub, kteří Češi bedlivě sledují. „Kladiváři“ v sestavě s Coufalem a Součkem místo o záchranu hrají o čelo Premier League – a to se to pak fandí!

Z

ZLATAN

39 let. A pořád mu to v AC Milán pálí jako málokomu v Serii A! Jak jsme slíbili už před řádkou let, poslední písmeno abecedy bude vyhrazeno Zlatanovi tak dlouho, dokud bude švédský bombarďák hrát. A nemusíme na tom nic měnit.