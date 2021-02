Má to být kasovní trhák roku 2022. Na bijáku o tragickém skonu slavných lyžařských průkopníků Hanče a Vrbaty usilovně maká i světový šampion na trati 50 kilometrů Martin Koukal (42).

Cepuje herce z filmu Poslední závod. Hlavní figuru Hanče dostal Kryštof Hádek (38) a svůj part má i milý snowboardcrossařky Evy Samkové (27) Marek Adamczyk (30).

Koukal prohání postavy, které mají zapadnout do Krkonoš z roku 1913, jako kdyby se s lyžemi na nohách narodily. „Stihli jsme nějakých 15 až 20 kilometrů. Myslím, že to všem šlo a určitě se zlepšili. Potěšilo mě, že někteří z herců mají k lyžování blízko a že je běžky baví. Třeba Kryštof Hádek se po našem tréninku ještě přezul do skate lyží a dal si další kilometry,“ pochválil své neobyčejné svěřence dnešní trenér mládeže Koukal.

Nad otázkou, jestli si taky střihne nějakou tu roli, se usmál: „Bude záležet na časových možnostech. Stejně bych mohl maximálně někam do komparzu.“