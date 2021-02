Otázky před MS v hokeji: Přiletí hráči z NHL? A co podmínky či fanoušci?

Známe zatím jen termín a místo. Mistrovství světa se uskuteční výhradně v lotyšské Rize, a to od 21. května do 6. června. Tedy snad. Jinak toho stále směrem k prestižní hokejové akci pořád moc nevíme. Projděte si klíčové otázky.

„Rozhodne o tom lotyšská vláda. Těžko říct názor, vše se mění ze dne na den. Máme víru, že se zvedne proočkovanost populace v Evropě i zvládání pandemie. Bylo by úžasné, kdybychom se mohli dostat přes padesát procent kapacity hal. Je to ale zatím spíš naše přání,“ přiznává člen nejužšího vedení Mezinárodní asociace ledního hokeje Petr Bříza.

Jaké čekají hráče podmínky a pravidla?

Přísná. Kdo přijme pozvánku se turnaje zúčastnit, toho čeká několik týdnů v takzvané bublině. Pendlování jen mezi hotelem a zimákem, k tomu pravidelné testování.

„Bude to určitě víceúrovňová bublina. Mistrovství světa je velký svátek, kdy se všichni mohou potkávat a má to unikátní atmosféru. To tentokrát bohužel nepůjde. Inspirací nám bude šampionát do dvaceti let v Edmontonu, kde taková bublina fungovala. Bude to náročné na organizaci. Teď v Kanadě třeba odjel švédský manažer na letiště pro jeden zapomenutý bágl a do bubliny už se zpátky nedostal. Vše se bude dolaďovat v příštích týdnech,“ říká Bříza.

Jedinou výjimkou umožňující pozdější vstup do bubliny, by mělo být připojení hráčů z NHL, kteří vypadnou v play off a budou moc do Lotyšska přiletět. S tím však souvisí další otazník.