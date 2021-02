Je to dům stejně nevšední jako jeho paní domácí. Tenisová legenda Serena Williamsová (39) se stala průvodkyní ve své obří vile v Miami, která ji musela přijít na stovky milionů korun.

Serena koupila nemovitost na pobřeží s plochou 1350 metrů čtverečních před téměř čtyřmi lety a následující tři roky ji přestavovala k obrazu svému. „Jsem dobrá v hraní tenisu, ale v interiérovém designu dobrá nejsem,“ řekla si, než oslovila svoji sestru.

Ta vedle zápasů na kurtech stíhá ještě šéfovat firmě V Starr, která se věnuje právě designu. „Venus tuhle práci miluje,“ prozradila Serena pro magazín Architecture Design.

Její manžel Alexis Ohanian stál během zrodu rodinného sídla poněkud bokem. „Když jsem se do toho pustila, zrovna jsme se potkali. Neřekla jsem mu: Pojďme do toho společně. To by bylo vůči němu poněkud divné,“ vysvětlila Williamsová. Jednu místnost si však internetový podnikatel vzal na hrb – pokojíček pro jejich tříletou dceru Olympii.

„Každý večer, když jezdí po klouzačce z postele, si říkáme, že tohle jsme jí dělat neměli. Ale co, hlavně že je šťastná,“ usmívá se tenistka, jejíž jmění je odhadováno na 4,8 miliardy korun.

Co ukázala Serena…

Obývací pokoj

„Většina domů má formální obývák, což jsem já nechtěla. Miluji umění, a tak mě napadlo: Co mít místo obýváku galerii? Začíná hned u našich vstupních dveří. Musí v něm být i knihovna a piano, aby si na něm mohla zahrát sestra.“

Karaoke

„Nechtěla jsem kino, protože nechci sedět a koukat na filmy. Chci něco, co je superfunkční. Je tu malé pódium, na kterém s Olympií často zpíváme. Lahve s alkoholem obstaral manžel, protože jsem mu řekla, že bych chtěla nějaké cool flašky s kořalkou. A on je tam vystavil, aby ukázal, že vlastně nikdy nepijeme. Ale třeba jednou nějakou otevřeme.“

Kancelář

„Jestli vám někdo někdy řekl, že jsem marnivá, pak lhal. Ukážu mu svoji kancelář. Nemyslím si, že jsem marnivá. V mém kanclu je vždy extrémní nepořádek, protože mám spoustu věcí. Možná jsem si ji měla udělat větší, ale zase tolik doma nepracuji.“

Síň s trofejemi

„Je to jen část trofejí. Ty z grandslamů si moc nenechávám. Tady vidím pohár z Australian Open, a počkat, tady je z US Open. Jsem v těch trofejích špatná. Určitě byste chtěli vidět tu z Wimbledonu, ale nemyslím si, že tu je. Tak ne, zde je. Tady vidím trofej za druhé místo, ale tu vyhodím do koše. Ta by tu neměla být. Nesbíráme druhá místa.“

Co Serena zapomněla ukázat…

* saunu a tělocvičnu

* vinný sklep velikosti newyorského apartmá

* šatnu o ploše 58 metrů

* kuchyň, kde vaří soukromý kuchař