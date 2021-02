Osudové rány musela ještě před ostrým startem tenisové sezony v Melbourne vstřebat Sloane Stephensová (27). Grandslamová vítězka přišla během pár týdnů vinou covidu o babičku, dědu i tetu.

Šířící se pandemie si bere lidské životy šmahem. Nevybírá si. A rodina vítězky US Open z roku 2017 dostala pořádný direkt, když zemřeli hned tři její členové. „Moji prarodiče byli mými největšími fanoušky, byli posedlí mým tenisem. Jejich lásku nosím v srdci každý den,“ řekla smutně hráčka pro tennisnet.com.

Dědeček byl pro Sloane nejdůležitější postavou. „Můj hrdina je můj děda, protože je to nejlepší člověk, který kdy žil na této planetě. Miluji ho, to on mě naučil všechno, co vím. Naučil mě, jak číst, jak zahradničit, jak pěstovat, jak vařit, jak dělat chléb, barvy duhy, prostě všechno,“ svěřila se kdysi pro tennis.com ve zpovědi My Hero (Můj hrdina).

„Obě mi pomohly na cestě být ženou, kterou jsem, a poskytly mi sílu a víru, které se držím, když čelím novému roku bez nich,“ napsala na Instagramu v půlce ledna ke ztrátě milované babičky a tety. Teta zemřela po Vánocích, babička navždy odešla 10. ledna a týden po ní i děda. Jen krátce poté, co ona odletěla do Melbourne.

Přestože po tváří Stephensové v poslední době stekly proudy slz, snaží se být neustále pozitivní. „Je ale skvělé vidět, jak se věci v Austrálii zlepšují. Dává mi to naději, že budeme moci vést normální život,“ dodala současná 40. hráčka žebříčku WTA ještě před startem Australian Open.