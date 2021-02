Reakce na Super Bowl: nedočkavá Serena utíkala z kurtu a Champa Bay

Fanoušci ve Spojených státech každoročně žijí Super Bowlem. Slavný zápas přináší i spoustu reakcí z řad sportovních hvězd. Kapitán hokejové Tampy Bay překřtil na Twitteru název města na Champa Bay, vzhledem k tomu, že Buccaneers vítězstvím navázali na šampiony ve Stanley Cupu. Serena Williamsová smetla z kurtu soupeřku na Australian Open za necelou hodinu a snažila se urychlit rozhovor v momentě, kdy zápas v Tampě vrcholil. „Jsem Američanka, my milujeme Super Bowl. Tom Brady je moje věková kategorie,“ smála se tenistka po utkání.

Ve sportovním světě je město Tampa v poslední době veleúspěšné, baseballoví Rays v loňské sezoně došli až do slavné Světové série MLB, hokejisté Lightning na konci roku 2020 získali Stanley Cup. Na tyto úspěchy nyní v NFL navázali Buccaneers vítězstvím v Super Bowlu.

„Champa Bay!!! (záliv šampiónů),“ slavil úspěch fotbalových parťáků kapitán hokejistů Tampy Steven Stamkos na Twitteru. S tímto označením sice nepřišel nyní jako první, ale je to krásné zhodnocení úspěchu všech klubů sídlících v zálivu ve městě Tampa. „Blahopřeji Buccaneers a děkuji za narozeninový dárek,“ napsal v reakci na původní tweet, ve kterém si po vítězství Bucs v konferenčním finále takovou oslavu přál. Sedmého února mu totiž bylo jednatřicet let.

Nedočkavá Serena rozdrtila soupeřku

Serena Williamsová o velkou část letošního Super Bowlu přišla. Přece jen chtěla stihnout závěr, a proto na Australian Open svoji soupeřku Lauru Siegemundovou smetla za pouhých 57 minut dvakrát 6:1. V pozápasovém rozhovoru na kurtu při pokládání otázky od moderátora slyšela, že Tampa s Bradym je na cestě k výhře.

„Ptáte se moc zdlouhavě. Musím jít, protože jsem Američanka a my Super Bowl milujeme,“ odpovídala rychle, aby se mohla z kurtu co nejdříve dostat a závěr utkání vidět. „Tom Brady je moje věková kategorie, což je vzrušující,“ zavtipkovala devětatřicetiletá tenistka o veteránovi mezi quarterbacky.

Z jejího nadšení se dalo vyčíst, že jí třiačtyřicetiletý Brady svým sedmým triumfem v Super Bowlu udělá velkou radost. Nejen tenisová star ho považuje za jednoho z nejlepších sportovců všech dob. Se sedmi prsteny pro vítěze překonal legendárního basketbalistu Michaela Jordana, který s Chicago Bulls NBA ovládl šestkrát. Brady na tom byl podobně, s New England Patriots předloni rovněž slavil pošesté.

Quarterback Tampy si však ještě na „stará kolena“ odskočil vyhrát další titul do Tampy, kde prokázal, že jeho úspěšná kariéra není jen zásluhou kouče Patriots Billa Belichicka. Bradyho příběh je o to více fascinující, že v počátku kariéry rozhodně nebyl považován za hvězdu či extrémně talentovaného hráče. Vždyť na draftu v roce 2000 si ho New England vybral až jako 199. v pořadí.

Hrající basketbalová legenda LeBron James vyzdvihl nejen Toma Bradyho, ale i obranu vítěze. „Celá obrana by měla dostat trofej pro nejužitečnějšího hráče zápasu,“ napsal. Ocenění pro MVP Super Bowlu však dostal Brady, a to již popáté v kariéře.