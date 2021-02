Třináctá komnata značí obvykle tajemnou událost, která ovlivnila život. Bývalý mládežnický reprezentant a fotbalista Jablonce Marek Kysela (28) za její kliku vzal hned několikrát.

„Začal to v dubnu 2016 nezaviněný střet s Jiráčkem. Já skončil na zemi, on mě přeskakoval a trefil mě kolenem do hlavy,“ popisuje v pořadu 13. komnata, který dnes ve 21.05 odvysílá ČT1. „Druhý den mi doktor řekl, že mám nádor na mozku,“ dodal Marek.

Přišlo se na něj včas i díky zmíněnému karambolu. „Nezhoubný nádor byl poměrně hluboko v mozku, ale i tak byl dobře odstranitelný,“ popsal pro ČT neurochirurg Pavel Buchvald. Šťastně to dopadlo, jenže po půl roce Marka přepadly epileptické záchvaty. I ty překonal.

V květnu 2017 ho při utkání v Karviné píchalo na pravé straně hrudníku. Zápas dohrál, ale nemohl dýchat. V nemocnici zjistili, že mu praskla plíce. Další návrat už měl krátké trvání, s fotbalem raději v lednu 2018 skončil. „Jsem spokojený, mám skvělou rodinu, dvě dcerky,“ říká věčný optimista.