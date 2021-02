Tohle bude pikantní bitva! České tenisové kámošky Karolína Plíšková (28) s Karolínou Muchovou (24) zvou na zítřejší vzájemný souboj ve 3. kole Australian Open. A fanoušci se mohou těšit na velkou tenisovou krásu.

Nejenže se umějí parádně ohánět raketou, ale také jim to náramně sekne! Když obě Karolíny před časem pózovaly známému fotografovi celebrit Ondřeji Pýchovi, nejeden z fanoušků zalapal po dechu. „Jo, do sprchy chodím pravidelně s kšiltem na hlavě,“ smála se Muchová své lehce provokativní fotce. „Na kurtu se cítím příjemněji než před objektivem, ale užila jsem si to,“ komentovala pro změnu Plíšková své polonahé sexy snímky.

Zítra se pomyslně odhalí na kurtu, budou muset ukázat co nejlepší aktuální formu. Zatím v Melbourne ve dvou zápasech neztratily ani set. „Zase foukalo, ale už jsem si s větrem víc hrála a spíš ho využívala,“ culila se Muchová po hladké výhře nad Němkou Barthelovou. To Plíšková vrátila týden starou porážku Američance Collinsové. „Nebyl to sice tak hezký zápas jako posledně, ale využila jsem své šance,“ juchala.

Ani jedna z obou Češek neměla radost z nadcházející vzájemné bitvy. Od loňska si jsou hodně blízké, často spolu trénují a během melbournské karantény strávily bok po boku dva týdny na kurtu. „Škoda že se vystřílíme už teď, ale s losem nic nenaděláme,“ krčily rameny obě Karolíny.

Na vzájemnou bilanci to mají 1:1, nerozhodné prý bylo i jejich tréninkové poměřování v uplynulých týdnech. „Víme už o sobě, kam ta druhá hraje a co hraje, bude to sranda,“ ušklíbla se Muchová a potvrdila, že s aktuální českou jedničkou si padly do noty. S tím souhlasila i Plíšková. „Z českých holek je mi nejblíž, ona je fakt v megapohodě. Nečekám, že na kurtu bude mezi námi nějaká nenávist,“ smála se.