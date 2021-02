První z velkých sportovních svátků roku odstartoval. První grandslam sezony běží za účasti diváků a hlavně půvabných hráček, které nejen výkony na kurtu začaly bavit obecenstvo v hledišti i u televizních obrazovek. Kterých 10 tenistek, které se v rámci Australian Open objevily, je nejkrásnějších?

Angelique Kerberová O tom, že některým tenistkám neubírají na kráse ani dlouhé roky tvrdých tréninků a psychicky náročný boj o body do žebříčku do WTA, přesvědčuje Němka, které je už 33 let. Z pavouka dvouhry se ale pakovala hned v 1. kole. Angelique Kerberová • Foto Instagram

Karolína Plíšková Dlouhé nohy závidí slavnějšímu z českých dvojčat nejedna tenisová konkurentka. Karolína si příliš nepotrpí na make-up, když se ale hodí do gala, stojí to opravdu za to a ona umí být zatraceně sexy. Jenže už je to také dávno vdaná paní. Česká tenisová jednička Karolína Plíšková • Foto Instagram

Sloane Stephensová Také jen jedno kolo vydržela v pavouku vítězka US Open z roku 2017. Poté, co v krátké době přišla o tři blízké příbuzné, kteří zemřeli na koronavirus, se asi není čemu divit. Až se jí vrátí úsměv do tváře, rozzáří znovu široké okolí. Americká tenistka Sloane Stephensová • Foto Instagram

Elina Svitolinová Už v roce 2017 se objevila na velmi erotických fotografiích ukrajinského pánského časopisu XXL a od té doby patří mezi nejvíc sexy hráčky světa. K tomu je výborná na kurtu, o čemž se v 1. kole přesvědčila Češka Marie Bouzková. Elina Svitolinová • Foto Instagram

Paula Badosová Roztomilá tvářička Španělky už také zmizela z pavouka dvouhry. Zřejmě i vinou koronaviru, který prodělala dva týdny nazpátek. „Necítila jsem se dobře, měla jsem příznaky,“ potvrdila. Na šarmu ji to ale ani za krátký čas nic neubralo. Paula Badosová • Foto Instagram

Garbiñe Muguruzaová V roce 2017 vyhrála slavný Wimbledon a hodně výrazně se dokázala zviditelnit. Mimo kurty se jí to povedlo mimo jiné i velmi sexy fotografií s poodhaleným ňadrem. Stačil kousek a Španělka Muguruza ukázala víc, než chtěla. • Foto Facebook

Sorana Cirsteaová Rumunská hráčka je jednou z nejzkušenějších tenistek a zároveň jednou z největších krasavic, to se dobře ví. Zároveň to je soupeřka favorizované Češky Petry Kvitové ze 2. kola letošního Australian Open. Sorana Cirsteaová • Foto Instagram

Victoria Azarenková Slavná Běloruska je schopná šokovat vlastně čímkoliv. Tu výkonem v zápase, třeba jako porážkou v letošním 1. kole, jindy zase na Instagramu jako na podzim. Sexy fotka spoře oděné tenistky s kávou v ruce slavila úspěch. Sexy tenisová hvězda Victoria Azarenková • Foto Instagram

Kristina Mladenovicová Ne že by ostatní tenistky poctivě netrénovaly, na půvabné Francouzce je to ale vidět na první pohled. Vědoma si toho faktu se rozhodně nebojí zveřejňovat fotky, které toho příliš mnoho neskrývají. Jen houšť! Francouzská tenistka Kristina Mladenovičová • Foto Instagram