Pozor na Serenu, zhubla! Živoučký Sascha může Karolíně prospět

Na Australian Open se hrozně těším a největším důvodem tentokrát nejsou tenisté a tenistky. Je úplně boží, že do Melbourne Parku může přijít až třicet tisíc fanoušků denně, což posune grandslam na novou úroveň. Když jsem komentovala přípravné turnaje, pořád jsem se koukala do hlediště a přišlo mi to jako něco úplně neskutečného. Po roce se zase na tenise fandí, lidi tleskají. To musí být pro holky ohromné, víc se vyhecují. Konečně uvidíme tenis v normálu. Fakt mě sport s lidmi baví o moc víc, je vidět, jak moc k němu patří.

Kvůli takové akci stálo za to absolvovat všechny ty předešlé těžkosti. I když je fakt, že jsem především starší hráčky, co mají před sebou třeba poslední sezonu, za dva týdny v karanténě litovala. Ty, co ji měly nejtvrdší a čtrnáct dní nemohly z pokoje na vzduch, přišly možná o měsíc zimní přípravy. I když měly na pokoji kolo a posilovaly, tak pohyb na kurtu a jeho prostorové vidění jsou něco úplně jiného. Dva týdny na pokoji, s tím je fakt těžké se srovnat. Člověk nehraje zápasy, vypadne z tempa.

Samozřejmě měly každá přípravný turnaj, ale nevím, jestli to stačí. Na druhou stranu nikdo toho v Austrálii asi moc nenatrénoval, takže se dá říct, že na tom budou všechny podobně. Možná až na ty největší hvězdy, které měly privilegium volnější karantény v Adelaide. Jestli je to spravedlivé? Tím nemá cenu se zaobírat. Bohužel tak to je, ti nejlepší to mají prostě jinak. To člověk nemůže řešit.

Jinak ale podle mě bude Australian Open fér. Snad až na Paulu Badosaovou, Španělku, co musela být kvůli pozitivnímu testu zavřená tři týdny. Ta moc šancí na dobrý výsledek nemá, ani kdyby se zbláznila.

Jinak si ale myslím, že všichni jsou především rádi, že se turnaj vůbec bude konat. Alespoň si vydělají peníze, neletěli tam zbytečně. Dneska uspořádat takovou akci a dát tenistkám i tenistům práci, je hrozně komplikované. Proto se na to podle mě všichni dívají spíš pozitivně. Loni si nikdo nic moc nevydělal, myslím, že dost lidí už potřebuje výdělek docela nutně. Vždyť trenéra si platíte, i když nehrajete. Není to úplně sranda.

Obecně se dá říct, že je turnaj zase celkem nečitelný, i když něco nám přípravy ukázaly. Překvapilo mě, že Ashleigh Bartyová nehraje rok tenis, přijede a hned vyhraje turnaj. Tím mi fakt vyrazila dech. Je prostě přírodní talent. Hráčka, která nepotřebuje moc zápasů, aby byla ve formě. Když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak já jsem na první turnaj po zimní přípravě vždycky přijela a nevěděla jsem, co se děje. A ona v klídku vyhraje. Neskutečné.

