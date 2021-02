Příbuzní, kamarádi i slavné tváře se přišli rozloučit s legendárním moderátorem a otcem televizního sportu Otakarem Černým (†77). Pohřeb se konal za přísných hygienických opatření v kladenském kostele svatého Václava.

Uctít památku svého bývalého šéfa dorazily známé tváře z České televize - šéf Petr Dvořák, sporťáci Pavel Čapek, Robert Záruba, Michal Dusík, reportéři Richard Samko a Karel Rožánek, moderátoři Jakub Železný, Bohumil Klepetko a mnoho dalších. Mezi posledními, dokonce až po zahájení mše, přišel i legendární hokejový útočník Jaromír Jágr. Stoupnul si úplně dozadu a tam pohnutě setrval.

Věnce, a že jich bylo požehnaně, přinesli či zaslali i jiní. Zástupci svazů a klubů: Český hokej, Česká unie sportu (ČUS), Statutární město Kladno, SK Kladno...

„Ztráta je to obrovská. Tím, jak byl Ota veselý člověk, nechal nám hodně veselých zážitků, takže až smutek odezní, nebude to tak smutné,“ řekl Blesku na místě Záruba. „Jako televizák byl originální,“ dodal už ve smuteční řeči, v jejímž závěru se při slovech díků neubránil slzám podobně jako většina lidí v kostele při následující písni Michala Tučného Tam u nebeských bran.

Černý měl vystudovanou pedagogickou fakultu a řadu let působil na kladenském učilišti, hned po listopadu 1989 však moderoval velmi sledované politické diskusní pořady Co týden dal a Debata. Nakonec se ale přes krátké působení v novinách a jako mluvčí vrátil do televize a ke sportu, kde se stal spolutvůrcem programu ČT sport.

Věčně dobře naladěný zemřel v úterý nad ránem a nečekaná zpráva legendy české nejen sportovní žurnalistiky zasáhla široké spektrum lidí, kteří měli s věčně usměvavým mužem co do činění.

Podle dostupných informací byl už delší dobu nemocný, několikrát výrazně zhubnul, ovšem i přes situaci s koronavirem, která ho vnitřně sužovala, se snažil být neustále pozitivní. „Mluvil jsem s ním pravidelně každý týden. Pořád nám dával konstruktivní připomínky k pořadům a přenosům,“ řekl komentátor Michal Dusík s tím, že společně plánovali práci na roky dopředu.

Teď už bude na vše dohlížet shora, ovšem v myslích lidí, kteří ho znali, bude navždy znít životní krédo, jež si Černý vypůjčil od Jana Masaryka: „Hlavu vzhůru, furt se de.“ Čest jeho památce!

