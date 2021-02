I ze slavných lidí, kteří jsou dnes zvyklí užívat si vydělaných milionů, občas vypadne šokující informace. Tak jako z krasobruslařského šampiona Jevgenije Pljuščenka (38) o dětství, během něhož byl současnému luxusu na hony vzdálený.

Dvojnásobný olympijský vítěz v rozhovoru pro Tatler zavzpomínal, jaké to bylo v době, kdy se z Volgogradu stěhovali do Petrohradu, kde později úspěšně nastartoval dlouhou kariéru na ledě. A život v bytě plném krys by nepřál ani nepříteli.

„Máma z toho byla samozřejmě nešťastná, ale na víc jsme vážně neměli,“ přiznal existenční potíže po přesunu do pokoje ve společném bytě namísto samostatného v předchozím městě. „Říkal jsem: já to tak nenechám. A po tréninku vždycky sbíral prázdné láhve, které se daly vrátit,“ pokračoval dojemně Pljuščenko, co bylo také součástí příjmů rodiny.

Ve dvanácti letech neměl páky na to přesvědčit rodiče o tom, že se stěhovat nemají. „Dokola jsem se ptal, co budeme dělat, když neuspěju,“ dodal ještě s tím, že současná krasobruslařská omladina má úplně jiné podmínky pro svůj sportovní růst. Mnohem bližší tomu, kam se pracháč Jevgenij dokázal sám dostat a další existenční problémy neřešit.