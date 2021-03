Bojovník Karlos Vémola je dobře známý tím, že má rád vše ve velkém stylu. Stejně tak to bude s nadcházející svatbou, kterou má v plánu se svou snoubenkou Lelou Ceterovou..

„Pro mě musí mít všechno nějaký význam. Takže datum 28. července, den našeho prvního rande, které jsme měli na Žižkovské věži, a proto to bude tam,“ prozradil bojovník. „Myslel jsem si, že to nebude možné kvůli menší kapacitě. Ale byl jsem mile překvapený, může tam být až pět set lidí. Větší ta svatba být nemusí.“

Novomanželé stráví ve výšce nad Prahou i svatební noc. „Je tam One Room Hotel, kde jsme byli na naše první výročí vztahu, takže k tomu máme vztah,“ sdělil dále Vémola .

„Jsem ráda, že to bude právě tam, protože opravdu miluju takové vyhlídky. Myslím si, že to bude kouzelná svatba,“ těší se budoucí nevěsta Lela.

Nebyl by to ale český Terminátor, kdyby jeho svatba nebyla trochu extravagantní. Nejde ale o to, aby šlo jen o luxus. Spíše je důležitá originalita. „Specialit tam bude hodně, ale chci, aby to bylo tajemství. Naše svatba rozhodně nudná nebude!“ řekl bijec. Jedno překvapení prý bude střídat další. „Máme nějaká esa. Svatba má být o tom, že na ni nezapomeneme my dva, ale ani ostatní, kteří na ni přijdou,“ dodala s úsměvem Lela.