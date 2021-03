MMA bojovník Karlos Vémola (35) a slovenská playmate Lela Ceterová (31) jsou párem, který nelze přehlédnout. O jejich rozchodu a opětovném shledání se toho napsalo už mnoho. Poprvé až teď se ale rozhodli na toto téma promluvit společně v otevřeném rozhovoru pro Blesk a Sport.

Jak to tehdy bylo s nevěrami, které se hodně řešily?

Lela: „Já už se nedívám do minulosti. Udělala jsem za tím tlustou čáru. Řeším to, co je teď, a to je pro mě priorita. Teď jsme skutečně šťastní, je nám spolu super a užíváme si to. Tak by to mělo být.“

Karlosi, v souvislosti s vámi ale hodně padala jména dvou dívek Lulu nebo Kristhin…

Karlos: „Vůbec se nechci k těm košťatům vyjadřovat.“

A jak byste vysvětlil, že si Lulu udělala fotku u vás doma?

Karlos: „Je možný, že tady byla, že přišla s někým z mých kamarádů. Jsem známý tím, že sem chodí plno známých a jejich přátel… Tak tady asi byla a vyfotila se tu. Já si to nepamatuju.“

Lela: „Já jen zopakuji, že už se nechci k ničemu vracet. Nemá smysl šťourat se v minulosti. Dívám se na to, co je teď a co bude. Ne na to, co bylo. Nebudu se tím zatěžovat.“

A co bylo impulzem, že jste se rozhodla k odjezdu do Bratislavy? Potřebovali jste pauzu?

Lela: „Někdy se to ve vztahu prostě stává. Byly k tomu důvody, proč jsem to udělala. Jednoduše, nějak to tehdy bylo, a proto jsem to udělala. Nechci to ale víc rozpitvávat.“

Dobře. Jak jste na to tehdy reagoval, Karlosi, když jste se dozvěděl, že od vás Lela odejde?

Karlos: „Nejprve jsem z toho měl asi paradoxně radost. Myslel jsem si, že budu mít barák sám pro sebe a s kámošema tady budeme dělat přes léto párty. Pak jsem si uvědomil, že mě ty párty ani nebaví, a seděl jsem tu sám a koukal do zdi. Zakázané ovoce nejvíc chutná. Když tady Lela bydlela, tak mě párty život bavil, když tu nebyla, vůbec mě to nezajímalo. Bylo tady smutno.“

Takže jste přehodnotil priority. Kdy došlo k tomu, že jste si nejvíc uvědomil, že vám holky chybí a chcete je zpátky?

Karlos: „Po zápase s Mikuláškem, když to nebylo s kým slavit a seděl jsem doma sám. Uvědomoval jsem si to samozřejmě delší dobu, komunikovali jsme spolu. Ale to, že po tom zápase nepřijely, to byl takový rozhodující, zlomový bod. A do toho měla hned den po tom Lela vlastní vánoční focení, kde jsem viděl na Instagramu jenom ji a Lili. To byl taky smutný pocit. Že bylo první vánoční focení a bez táty…“ (Lela se rozpláče)

Jak dlouho vás musel Karlos přesvědčovat, Lelo?

Karlos: „Stála tam přichystaná s kufrem.“ (oba se rozesmějí)

No ne, vážně…

Lela: „No trochu jsem tě potrápila, že? (usmívají se na sebe) Ale já jsem ho stále milovala, v podvědomí jsem pořád věděla, že to chci dát do kupy. Všechno ale má nějaký význam. I proto jsem šla do Karlos show.“

Máte pocit, že je váš vztah teď silnější?

Lela: „Určitě ano. Ono to tak je, že když se něco přežene a ustojíte to, tak pak najdete novou sílu, energii, jiný náhled na život.“

Karlos: „Rozhodně došlo k přehodnocení priorit. K rozchodu došlo proto, že jsem to připustil. Kdybych to nechtěl, choval bych se jinak. Náš vztah předtím vůbec nefungoval. Byli jsme si v jistou dobu cizí. Teď je vše jinak. Nikdy dříve jsme neměli kódy k telefonům toho druhého. Teď je máme. Nebo že bychom měli společný účet. Neřešili jsme věci společně, teď ano. Oba jsme si zkrátka potřebovali uvědomit určité věci. Teď se mnohem víc bavíme, jsme spolu rádi.“