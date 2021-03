Chrudim poprvé v sezoně padla. Sparťanskou sérii výher utnula Plzeň

Nepěkný týden prožila futsalová Slavia. Nejprve doma podlehla Teplicím 3:5. Úterní zápas rozhodli hosté za stavu 3:3 v posledních dvou minutách. „Jsme velmi zklamaní, protože jsme měli dobrý výsledek na dosah, Teplicím jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem,“ litoval po prohře slávista Filip Vaktor.

Ještě větší ránu dostali sešívaní v pátek, kdy doma ztratili body s posledním Rapidem Ústí nad Labem. Divoký zápas skončil 5:5. Opět tedy remízou jako v případě prvního vzájemného duelu. „Nechci snižovat výkon Ústí, které hrálo velice dobře a je na něm vidět práce trenéra Martina Dlouhého, ale my jsme to podcenili, nehodnotí se mi to lehce, hrůza,“ hledal slova hrající asistent Slavie Zdeněk Sláma.

Zpět k úterý. Tam se od Rapidu naopak štěstí odklonilo. Mělník vyhrál nad soupeřem ze severu 5:4 gólem z poslední vteřiny zápasu. „Taková vítězství přinášejí největší emoce. Doufám, že nás to nakopne do dalších utkání,“ přál si mělnický kouč Jakub Němec. Ústecký předseda Matěj Čapek byl pochopitelně naštvaný: „Obdrželi jsme rozhodující branku vteřinu před koncem zápasu, což je samozřejmě frustrující. Těšíme se na odvetu v Ústí nad Labem.“

Ve středu pokračovala liga třemi souboji. První duel po vyřazení z Ligy mistrů odehrála Chrudim. Na domácí palubovce si spravila chuť po vítězství 8:2 nad Libercem. Trenér domácích Felipe Conde nebyl stoprocentně spokojený: „Odehráli jsme dobrý zápas, přesto jsme ale udělali několik chyb plynoucích ze ztráty koncentrace. Bylo to ale lepší, než jsem očekával. Postavili jsme se kvalitnímu, dobře organizovanému týmu. Kluci utkání zvládli velmi dobře.“

Kdo však nezvládl zápas dobře, byla Sparta v Plzni. Televizní střetnutí skončilo jasnou výhrou Interobalu 5:1. „Jsem spokojen s přístupem k utkání,“ chválil kouč Plzně Marek Kopecký a navázal: „To, co jsme si před zápasem řekli, tak kluci splnili do puntíku. Ani k tomu nemám víc, co říct, kluci odehráli utkání tak, jak měli. Zápas rozhodl první poločas. Měli jsme velkou intenzitu a dodržovali taktické pokyny ohledně eliminování Angellota a donucení hráčů soupeře k chybám pohybem.“

Dramatický zápas se hrál v Českých Budějovicích. Dynamo hostilo trápící se Českou Lípou a její trable neskončily ani na jihu Čech. Českobudějovičtí zvítězili těsně 3:2. „Zápas jsme prohráli a tím pádem si myslím, že náš cíl zahrát si play off, nebude splněn. Můžeme tímto konstatovat, že soutěž dohrajeme v širším složení a samozřejmě se ctí nám vlastní,“ hlesl kouč Démonů Karel Kruliš.

V pátek se zraky fanoušků upíraly do Teplic, kam přijela Chrudim. Domácí Svarog chtěl soupeři oplatit porážku 0:3 z východu Čech. A povedlo se. Severočeši vyhráli 2:0 a v tabulce se dostali na druhé místo právě před Chrudim.

„Rozhodla krásná branka od Deca, když ukázal svou chytrost a skvěle zareagoval na pohyb brankáře z brankoviště. Byla to klíčová situace zápasu,“ uvědomoval si asistent teplického trenéra Tomáš Künzl.

„Neodehráli jsme dobrý zápas a porážka je pro nás naprosto spravedlivá,“ uznal chrudimský kouč Felipe Conde a pochválil teplickou defenzívu: „I když si soupeř v utkání nevytvořil mnoho brankových příležitostí, bránil skvěle a bojoval naplno po celých čtyřicet minut zápasu i s minimálním počtem hráčů. Nezbývá nám nic jiného, než se vrátit domů a tvrdě trénovat, protože nepodáváme vůbec dobré výkony.“

V pátek si Mělník připsal další výhru, když doma deklasoval odevzdané českolipské Démony 5:0. Dařilo se i vedoucí Plzni, která si zastřílela v Českých Budějovicích, odkud si odvezla tři body za výsledek 11:2. „Šli jsme do zápasu s tím, že chceme co nejdříve rozhodnout. Měli jsme v únoru náročný program a ten plán, který jsme si pro zápas v Budějovicích dali, se povedl,“ zhodnotil souboj Michal Holý z Plzně, který dal v utkání čtyři branky.

Celý týden završilo nedělní brněnské derby. To první skončilo nerozhodně, ale tentokrát mělo jasného vítěze. Helas deklasoval Žabinské Vlky na jejich hřišti 9:2! „Od první minuty jsme měli zápas pod kontrolou, drželi jsme častěji míč a dopředu jsme byli nebezpečnější. Bohužel jsme připustili menší drama na začátku druhého poločasu, do kterého jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Rozhodl šestý gól, který položil soupeře na lopatky,“ řekl kapitán Helasu David Cupák.

Žabinský trenér Michal Odehnal byl právem nespokojený: „Vůbec jsme nesplnili pokyny, které jsme si před zápasem řekli. Navíc se přidaly opravdu hrozné individuální chyby, které soupeř potrestal.“

Výsledky 1. FUTSAL ligy – 4. únorový týden

SK Slavia Praha – Svarog FC Teplice 3:5 (2:3)

Branky: 4. Ševčík (Ostrák), 19. Leovski, 25. Ostrák (Ševčík) – 2. Claudio, 17. Guti, 20. Adriano (Deco), 38. Adriano, 40. Salla (10 m pk).

SK Olympik Mělník – FC Rapid Ústí n. L. 5:4 (2:2)

Branky: 5. Šustr, 14. Šustr (Lehner), 27. Hrdý (Kalabis), 28. Šup, 40. Šup – 3. Výborný (Jelínek), 15. Zajíček (Rozboud), 25. Rozboud, 39. Výborný (Jelínek).

FK Chrudim – FTZS Liberec 8:2 (4:1)

Branky: 6. Felipe, 11. Yuri (Felipe), 12. Éverton (Doša), 20. D. Drozd (Éverton), 24. Yuri (Litviněnko), 26. D. Drozd (Yuri), 35. Felipe (Litviněnko), 39. Yuri (Slováček) – 5. Henzl (Vobořil), 27. Šisler (Baláž).

SK Dynamo PCO České Budějovice – FC Démoni Česká Lípa 3:2 (1:0)

Branky: 4. J. Hric (Hrbáč), 28. J. Hric (Sláma), 37. Benát – 35. Hrubý (pen.), 37. Rott.

SK Interobal Plzeň – AC Sparta Praha 5:1 (4:0)

Branky: 5. Vnuk, 8. Seidler (Holý), 13. Rick (Vnuk), 19. Buchta (Vnuk), 35. Rešetár – 39. Kozár (vla.).

SK Dynamo PCO České Budějovice – SK Interobal Plzeň 2:11 (0:6)

Branky: 33. Sláma (D. Hric), 34. Pouzar (D. Hric) - 2. Holý (Vnuk), 3. Vahala (Kozár), 7. Kozár (Vnuk), 12. Šrajt (Künstner), 16. Holý (Vnuk), 20. Zdráhal (Šrajt), 21. Holý (Vnuk), 27. Vnuk (Holý), 31. Vnuk (Holý), 39. Holý (Rešetár), 39. Štrajt (Vnuk).

SK Slavia Praha – FC Rapid Ústí n. L. 5:5 (3:2)

Branky: 15. Vaktor (Sláma), 18. Sita (Jošt), 20. Jošt (Záruba), 32. Ševčík (Ostrák), 32. Záruba (Jošt) – 3. Tichý (Jelínek), 7. Zajíček (Čapek), 21. Jelínek (Tichý), 22. Jelínek (Tichý), 23. Rozboud.

Svarog FC Teplice – FK Chrudim 2:0 (0:0)

Branky: 28. Deco (Guti), 40. Paulinho.

SK Olympik Mělník – FC Démoni Česká Lípa 5:0 (2:0)

Branky: 1. Kalabis (Hrdý), 3. Moravec, 39. Žežulka, 40. Hrdý, 40. Nedostup.

Žabinští Vlci Brno – Helas Brno 2:9 (0:5)

Branky: 24. Mezník (Hromek), 25. Starý (Pšurný) – 5. D. Cupák (Sznapka), 13. Poul, 13. Sznapka (Poul), 18. Doubravský (Svoboda), 19. Svoboda, 25. D. Cupák (Šarközy), 31. Presl (Doubravský), 35. Poul, 36. Matyska (Doubravský).

Program – 4. únorový týden

Neděle: Žabinští Vlci Brno – FC Rapid Ústí n. L. (19:00).