Roste jako z vody a už ve třech letech si zvyká na záře světla ramp! Tříletá dcera nejlepší tenistky světa uplynulé dekády Sereny Williamsové (36) Olympia si s maminkou zahrála na modelku. A šlo jim to náramně!

A v reklamě na luxusní značku bot Stuart Weitzman jí to šlo náramně. Roztomilost sama. Roli manekýnky si vedle slavné mamky doslova užívala.

„Jsem tak šťastná, že můžu vedle dcery hrát v jarní kampani této značky. Ona inspiruje mě a já doufám, že inspiruji ji,“ věří Serena. „Ve skutečnosti je to Olympia, kdo mě denně učí být silnějším člověkem. To je to nejlepší na tom být matkou,“ dodala.

Společné natáčení udělalo na obě dvě dojem. „Tolik to pro mě znamená. Nikdy na to nezapomenu. Olympia je tak roztomilá, tak vtipná…,“ tetelila se hrdá máma a nakonec dodala. „Myslím, že láska k botám se v rodině zdědila.“