Nedávno veřejnost pobouřil bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula na fotbalové Slavii. Teď se muž se stejným příjmením objevil i v hokejové Spartě. Není však Prymula jako Prymula.

Zatímco v Edenu seděl s klubovou šálou kolem krku bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (57), kterého loni funkce zbavil dýchánek na Vyšehradě, v O2 areně šlo o zcela jinou písničku. Za pražský klub si v posledním kole základní části odbyl extraligovou premiéru jeho synovec Patrik (19), jenž je odchovancem Sparty.

Přísným pohledem ve tváři jako by z oka vypadl strýčkovi a ve svém mladém věku měří úctyhodných 201 centimetrů. Jeden se až diví, že nešel ve stopách v současnosti asi nejznámějšího českého plukovníka a nevstoupil do vojenské služby. Predispozice k tomu má skvělé.

Jenže Patrik si zvolil hokej a dobře udělal. Vždyť hned v prvním utkání v nejvyšší soutěži si za Spartu proti Mladé Boleslavi (2:3) připsal bod za nahrávku. A šancí možná bude dostávat víc, v sezoně se mu dařilo i v Chance lize, kde za Sokolov posbíral 20 bodů (7+13) ve třiceti mačích.

„Patrik u nás byl už v létě a po nějaké době nastoupil jeho strejda jako ministr, takže samozřejmě byly nějaké narážky, ale spíš od kluků v kabině. Já tohle neřeším, my to bereme z hokejové stránky, a ne politické. Je to náš junior, dorazil jako ročníková jednička, udělal velký pokrok a šanci si zasloužil,“ pověděl Blesku sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

Ačkoli má pro mnohé v Česku nepopulární příjmení, snaží si z narážek nic nedělat a brát je s nadhledem. „Kluci si z toho utahují. Je to sranda, zasmějeme se tomu,“ tvrdil na podzim pro hokej.cz, jak jej vnímají spoluhráči v Sokolově.