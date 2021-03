iSport podcast: Co Berbr a jeho kauza? Stáhl se, vazba ho poznamenala

Roman Berbr v neděli vystoupil z FAČR a definitivně tak opustil český fotbal ze všech funkcí. Od jeho propuštění z vazby před necelými třema měsíci ale o někdejším nejmocnějším muži tuzemské kopané není vidu ani slechu. Co v současné chvíli dělá a opravdu se z českého fotbalového prostředí úplně stáhl a netahá ještě v zákulisí za nitky?

Jak Berbrova kauza dopadá i na bývalou vysokou funkcionářku FIFA a UEFA a jeho partnerku Dagmar Damkovou? A jak se vůbec vyvíjí celá aféra okolo Berbra, Romana Rogoze, Vyšehradu a korupce a nelegáního sázení?

O tom všem a mnohých dalších tématech v novém iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport Ondřej Škvor a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

0:00 Skončil Berbr definitivně ve fotbale? Jak ho poznamenala vazba, co Damková a jak se vyvíjí trestní stíhání?

13:27 Jak probíhají volby na okresech? Vytrácí se z českého fotbalu strach a čím přesvědčují voliče i berbrovci?

27:36 V čem by se mohla Fotbalová evoluce změnit a vede svůj boj správně?

41:57 Kdo by měl z českého fotbalu zmizet? Rozpadá se Berbrovo impérium a kdo se rýsuje jako předseda?