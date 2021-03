Stovky milionů minus, velké ztráty na vstupném. Ale extraliga (zatím) žije

Hokej přišel o velké peníze. Bez lidí na tribunách Tipsport extraliga sice přežila, ale taky platí, že zatím. Třeba jen z chybějícího vstupného nedorazilo ke klubům podle odhadu deníku Sport přes 300 milionů. Skončila nejtěžší základní část v historii. Problém je, že výhled úplně optimistický není, může být mnohem hůř. Vzpomenete si přitom na léto, jak všechno začalo? Velké vášně, že s omezenou kapacitou na stadionech to nepůjde. Ani náhodou. Co by kluby za půlku zimáku daly.