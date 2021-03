Dubovská po tragické ztrátě závodí dál: Maminka by si to přála!

Lyžařka Martina Dubovská nastoupí i do zbylých tří slalomů sezony včetně finále Světového poháru. Po nejlepším výsledku kariéry v podobě sobotního osmého místa v Jasné, které věnovala zesnulé mamince, odcestovala do dějiště dalšího podniku elitního seriálu v Aare. „Jsem přesvědčená, že by si maminka určitě přála, abych pokračovala v lyžování,“ řekla Dubovská pro web lyžařského svazu.

Dubovská aktuálně prožívá nejtěžší období života. Při cestě na únorové mistrovství světa do italské Cortiny, kde chtěla výsledkově potvrdit doposud nejlepší sezonu kariéry, dostala informaci o vážné autonehodě maminky. Neváhala a okamžitě nabrala směr zpět domů do Liptovského Mikuláše. Hlavní vrchol sezony, sport obecně i vše ostatní šlo stranou. Chtěla být nablízku své mamince, která však v pondělí 22. února následkům autonehody podlehla.

„Martina se rozhodla, že své mamince věnuje závod, na který se těšila nejvíce – podnik Světového poháru na svém domácím svahu v Jasné. Na trati chtěla nechat vše. A dvanáct dnů po odchodu své nejbližší osoby a největší podporovatelky stála na startu,“ stojí ve zprávě lyžařského svazu. „Slib bezezbytku splnila.“

Dubovská podala v Jasné nejlepší výkon kariéry a osmým místem si zlepšila maximum ve Světovém poháru.

„Byl to závod věnovaný jen pro ni, pro mou maminku. Dala jsem do toho všechny síly, které mi v tomto těžkém období zůstaly. A podařilo se, zajela jsem nejlepší výsledek kariéry, navíc na mém domácím svahu. Jedna věc to však úplně zastínila, a to že se z mého výsledku nemohla radovat má maminka,“ vrací se k sobotnímu závodu Dubovská.

„Ten kopec velmi dobře znám, pravidelně na něm trénuji, mám ho naježděný. Dlouho jsem se na Světový pohár v Jasné těšila, i když jsem nikdy nemyslela, že to bude za takových okolností,“ dodala Dubovská.

Po emotivním závodě v Jasné se Dubovská rozhodla, že absolvuje i zbývající tři slalomy aktuální sezony včetně finále Světového poháru v Lenzerheide.

„Maminka jednou řekla, že moje radost ze závodů dává smysl všemu, co je s tím spojené, a už jen proto se vyplatí žít. Proto jsem přesvědčená, že by si určitě přála, abych pokračovala v lyžování,“ říká.

Nadcházející podnik proběhne v Aare, kde jsou na programu už v pátek a v sobotu rovnou dva závody. Ve Švédsku i při premiérové účasti na finále Světového poháru ve švýcarském Lenzerheide o týden později by Dubovská chtěla navázat na své dosavadní výkony. V aktuální sezoně nastoupila do šesti slalomů Světového poháru, pokaždé přitom bodovala a dvakrát pronikla do elitní desítky.

„Věřím, že se mi podaří uspět i v dalších závodech. Jako pokaždé se budu snažit odevzdat maximum a uvidíme, na jaký výsledek to bude stačit. Znovu budu závodit pro moji maminku a s myšlenkami na ni. To je pro mě aktuálně nejdůležitější. Věřím, že mě moje maminka bude i dál podporovat a chránit, i když už jen z nebe,“ dodává Dubovská.