V nechutného šílence se vyklubal fotbalový trenér Jolan F. (25) z Antverp, jemuž hrozí mnohaletý pobyt ve vězení za to, že zneužíval mladistvé svěřence. Nasliboval jim hory doly, zadarmo to ale nebylo. Po hráčích chtěl na oplátku sexuální služby.

Sledovaný soudní proces s koučem začal v Belgii v pondělí. Prokuratura pro něj žádá trest na šestnáct let natvrdo. Jolan F. nabízel fotbalistům smlouvy s těmi nejslavnějšími kluby.

Na oplátku po svěřencích vyžadoval sexuální služby. První stížnost na něj byla podána v červnu 2020. Vyšetřovatelé v jeho mobilním telefonu a počítači následně odhalili mnoho obětí, které k ohavnostem zlanařil.

Kromě profesionálních smluv mladíkům nabízel za sexuální služby třeba Playstation, telefon i peníze. Obětí je podle prokuratury sedmnáct ve věkovém rozmezí 13–18 let.

Obžalovaný šest obvinění popírá, ke zbylým jedenácti se ale přiznal. Momentálně je v péči psychiatra. Vyšetření u něj neodhalila sklony k pedofilii. Zástupce obžalovaného požaduje podmínečný trest. „Terapie je v jeho případě to jediné, co může snížit riziko recidivy. Je mu pětadvacet let a všeho nesmírně lituje.“

A pokání přišlo i z úst Jolana F.. „Mám na svědomí ty nejodsouzeníhodnější skutečnosti. Stydím se a snažím se to vyřešit prostřednictvím terapií. Najít odpověď na otázku: Jak k tomu vůbec mohlo dojít,“ uvedl.

Verdiktu by se měl dočkat 31. března.