Šilhavý: Dočkal mimo? Vzal to jako profík. O EURO se může porvat i Zima

Jaký je stav nominovaných hráčů?

„Všichni by měli být v pořádku, i když se ještě nějaké zápasy do pondělního srazu hrají. Řešili jsme zdravotní stav Adam Hložka, který naskočil po delší době po zranění. Skloňovali jsme jeho jméno v souvislosti s áčkem i jednadvacítkou, nakonec to rozhodlo Adamovo zdraví. Dohodli jsme se, že ho necháme doma, aby se mohl doléčit a připravit na další zápasy. Dlouhodobější jsou zranění u Hovorky, Kopice, Černého, tam je to dané. Honza (Kopic) má nejblíž k tomu, aby se vrátil a bojoval o nominaci. Zasáhla nám do toho i Plzeň, když je hygiena poslala do karantény. Stoper Petrášek na tom ještě také není úplně tak, aby byl k dispozici.“

Přichází Adam Hložek i o EURO?

„Jsme dohodnutí jen na tenhle sraz, že zůstane doma a bude plně k dispozici Spartě a dávat se dohromady.“

Jste rád, že máte alespoň na utkání v Estonsku hráče z Německa?

„Aspoň jedno utkání odehrají. Jsou to důležití hráči, ale proti tomu nemůžeme nic dělat. Vedení reprezentace nám vyšlo vstříc, tady s Liborem (manažerem Sionkem) se nám to podařilo dát dohromady a aspoň na jeden zápas za námi přijedou.“

Neuvažoval jste o tom, že byste udělal nominaci úplně bez hráčů z Německa?

„Ze začátku jsem nevěřil, že by to nemělo vyjít, že by mohla existovat výjimka i pro hráče z bundesligy, jako to platí třeba pro kluky z Anglie. Ale potom jsem bez váhání řekl, že kluky chceme byť jen na jeden zápas. V Estonsku půjde o důležité body, i když to není favorit naší skupiny. V tom jsme měli jako trenéři jasno.“

Proč v nominaci chybí Bořek Dočkal?

„Na jeho pozici připadají Darida, Barák, Provod. Myslíme si, že momentálně mají lepší formu než Bořek. Bylo to složité, těžké, Bořka respektujeme, je to výborný hráč. Do téhle nominace jsme ho nezařadili, ale neznamená to, že by se směrem k EURO mělo něco dít nebo měnit. Nominace na EURO bude dělaná na základě aktuálních výkonů hráčů.“

Sparta - Mladá Boleslav: Pavelka symbolicky nabídl kapitánskou pásku Dočkalovi, ten ho okřikl

Jak se k tomu stavěl?

„Mluvil jsem s ním, vzal to jako profík. Jedeme dál a věřím, že bude v klubu předvádět takové výkony, které budou posouvat klub i jeho a bude dál bojovat o nominaci na EURO.“

Dostane tím pádem větší prostor Antonín Barák?

„V Itálii hraje pravidelně, dává krásné góly. Určitě dostane víc prostru i díky rozhodnutí s Bořkem. Také Lukáš Provod hraje na tomto postu velmi dobře. Čekají nás tři zápasy, dostanou se tam všichni tři hráči včetně Vládi Daridy.“

Čím si vysloužil nominaci David Zima?

„Může se poprat o áčkové EURO. Zvažovali jsme to, bavili jsme se trérem jednadvacítky Karlem Krejčím. Zaměřujeme se z jeho kádru na více hráčů, nejen na Zimu, ale i na Sadílka, Buchu, Lingra, také Hložek hrál v našich úvahách ze začátku určitou roli. Nakonec jsme pro Zimu rozhodli i kvůli tomu, že Kuba Brabec z Plzně taky musí dodržovat karanténu. Davida považujeme za velice talentovaného hráče a zařadili jsme ho do sestavy.“

Proč jste vybral sedm slávistů?

„Logicky. Slavia teď hraje skvělý fotbal v Evropě, kde bojuje i za nás. Všichni jí budeme určitě fandit, aby ve čtvrtek postoupila přes Glasgow a reprezentanti pak dobrou formu předvedli také u nás v kvalifikaci na MS. Zima se přes svůj věk chová na hřišti velice jistě, proto je v nominaci. Provod předvádí velice dobré výkony, Bořil je stabilní. Všichni snad budou v pořádku a dorazí na sraz.“

Vešel by se do kádru Jakub Brabec, pokud by nemusel do karantény

„Byl v našem výběru stoperů, pravděpodobně by byl v užší nominaci.“

Vítáte alespoň na jeden zápas pomoc Patrika Schicka?

„My se na něj těšíme, minulý rok s námi nebyl ani na jednom srazu. Teď se adaptoval v Leverkusenu, už když hrál v Lipsku, bylo vidět, že mu bundesliga svědčí, také teď dává góly. Snad přijede při chuti a potvrdí to aspoň v tom jednom zápase.“

Máte už jasno v roli brankářů? Tomáš Vaclík se vrací po zranění a jeho situace v Seville není úplně jednoduchá...

„Samozřejmě, musíme na to reagovat. Váca aspoň odchytal dva zápasy, což je také dobře. Přijede a budeme se s ním bavit, jak vypadá, své si řekne Milan Veselý (trenér brankářů). Jirka Pavlenka chytá v Německu pravidelně a spolehlivě, Koli (Ondřej Kolář) zase ve Slavii poháry, Mandous v Olomouci je také dobrý. Věřím, že se rozhodneme správně a na základě osobních pohovorů. Něco v hlavě máme, zatím nechceme předbíhat.“