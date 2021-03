Legenda Slavie a dnes fotbalový expert Vladimír Šmicer (47) se vyjádřil k nešťastné kauze okolo Ondřeje Kúdely. Jak vnímá tvrdou hru Rangers proti Slavii? A co si o incidentu stopera Slavie s protihráčem Kamarou ze závěru odvety osmifinále Evropské ligy v Glasgow myslí?

„Je těžký posoudit, zda šlo o rasismus, nikdo neví, co tam zaznělo. Je škoda, že k tomu vůbec došlo. Vrhá to teď špatný světlo na celej dvojzápas, na souboj mezi Slavií a Rangers,“ okomentoval Blesku podstatu celého problému zkušený internacionál.

Kamara údajně Kúdelu pěstmi napadl v útrobách stadionu. Slávisté dokonce museli na hotel v doprovodu policie. „To už je nešťastný. Emoce už jsou potom tak velký, že děláte věci, které byste úplně nedělali. Ten zápas byl takovej nepovedenej a zbytečně tvrdej od Skotů. Napětí se tak nabalovalo, až to vyeskalovalo tím nešťastným gestem od Ondry (Kúdely). Potom už to nešlo zastavit. Věci se daly do pohybu. Ale samozřejmě jsem tam nebyl a je těžké něco k tomu říkat,“ shrnul své dojmy vicemistr Evropy z roku 1996.

Jak vnímá roli svého dlouholetého spoluhráče a dnes trenéra Rangers Stevena Gerrarda, který údajně sledoval, kterak jeho svěřenec Kamara po utkání bije Kúdelu pěstmi do obličeje? „Jak říkám, tam už se to rozjede a pak už to nemá pod kontrolou vůbec nikdo. Tam už se potom může stát cokoliv. Ale já nechci nikoho obhajovat, jak říkám, nebyl jsem tam. Od začátku bylo vidět, jak jde o hodně. Bylo to tvrdě vedený to utkání a prostě se to nezvládlo,“ viděl Vladimír hlavní příčiny, kde se utkání zvrhlo.

„Myslím si, že kdyby nebylo to gesto od Ondry. Nebo gesto, nevím, co to bylo. Tak k ničemu nedošlo a bylo všechno v klidu. Bohužel, tak to někdy ve fotbale je,“ nehledal ale alibi ani pro svou milovanou Slavii. „Teď je nešťastná doba, tohle přikrývání pusy, to je lepší to říct otevřeně, ať každý vidí, co říkáte. Teď to bude tvrzení proti tvrzení. Jinak to dopadnout nemůže,“ má jasno že se soupeři na svých verzích nikdy neshodnou.

Čeká nějakou dohru celé kauzy? „Myslím, že to ještě může být nepříjemný. Něco se z toho stát může. Ať už tam bylo řečeno cokoliv, tak už to nikomu nevysvětlíte. Každej v tom bude vidět nějakej nepříjemnej podtext a některým lidem nevysvětlíte, že to nic nebylo,“ uzavřel své povídání fotbalista s přezdívkou »Štístko«.