Gerrard: Způsobil to hráč Slavie, nejsme lháři. Roofe zveřejnil vzkazy

„Jsem hrozně naštvaný. Můžu potvrdit, že mi můj hráč řekl, že byl terčem rasistických urážek,“ rozčiloval se po porážce od Slavie trenér Rangers Steven Gerrard. „Celý život si ve fotbale budujete vztahy a já si vybudoval velmi silný vztah s Glenem Kamarou. Je to můj hráč a já mu stoprocentně věřím. Další hráči to slyšeli taky a jsou s Glenem bok po boku. Jsem hrdý, že hráči ukázali pospolitost. Od prvního do posledního člověka v klubu stojíme za Glenem.“

Ondřej Kúdela ve vyjádření Slavie uznal, že Kamarovi v emocích pošeptal „You are fu***ng guy,“ což sice je urážka, ale bez souvislosti s rasou. Rangers si ale stojí za tím, že se měla komunikace ze strany kapitána Slavie týkat hráčova původu.

„Způsobil to hráč Slavie a on je odpovědný za to, jak se situace vyhrotila,“ prohlásil Gerrard. „Zklamalo mě, že se ho někteří lidé snaží bránit. Z jeho klubu nás nazývají lháři, ale to je jejich rozhodnutí,“ opřel se do pražského týmu. (Celé vyjádření Slavie je v závěru článku).

„Po fotbalové stránce nás porazil lepší tým a Slavii blahopřeji. Zasloužila si postoupit za výkon v obou zápasech. Já jsem na své hráče hrdý na celou cestu soutěží, ale někdy jsou i důležitější věci než fotbal a to se tentokrát stalo. Teď je řada na UEFA a doufám, že ta to nenechá zamést pod koberec,“ dodala legenda Liverpoolu a aktuální trenér Rangers.

Zápasem hodně otřásl i drsný faul Kemara Roofea, který po hodině zápasu naskočil do Ondřeje Koláře tak, že slávistický brankář musel s tržnou ranou na hlavě a otřesem mozku střídat, s otřesem mozku musel do nemocnice. Útočník Rangers s kořeny na Jamajce se nevyhnul urážkám, které zveřejnil na svém Instagramu.

„A takhle bych mohl screenovat celou noc,“ napsal k několika výstřižkům, kde ho uživatelé s českými přezdívkami nazývají „zku****ným“ řezníkem, ale nechybí ani rasistická označení.

