Hrdina Vágner: Trenéři říkali, že chytat umím. Pomohl mi první zákrok

Spokojenost, euforie. Jarní slávistická cesta evropskými poháry nekončí, Pražané jsou po dvou letech opět mezi nejlepší osmičkou Evropské ligy.

„Šli jsme do toho s tím, že chceme za každou cenu postoupit a to se povedlo. Bolelo to tedy dost, dost nás kopali. Byli hodně nepříjemní,“ podotkl po zápase obránce Bořil, který nacentroval na gól Petera Olayinky na 1:0.

„My jsme udrželi emoce na uzdě. Věděli jsme, že oni do toho budou takhle chodit. Nabádali jsme se ke koncentraci,“ dodal k vyhrocenému průběhu utkání.

Rangers dohrávali v devíti, emoce vyvolal hlavně šílený faul Kemara Roofa na Ondřeje Koláře. Hráč domácích trefil slávistického brankáře kopačkou do obličeje, ten musel s krvavým zraněním střídat. Do brány náhle musel mladík Matyáš Vágner, který za áčko Slavie ostrý zápas ještě nikdy nechytal.

„Když jsem viděl, jak Koliho sejmul, věděl jsem, že to bude vážný. Nejdřív jsem byl nervózní, ale pak mi pomohl první zákrok. Měl jsem štěstí, že jsem si hned chytil balon. Pak už jsem byl v klidu. Trenéři říkali, že chytat umím, ať si to užiju, a že to zvládnu,“ hodnotil gólman, kterému v únoru bylo teprve osmnáct let.

Při nástupu do brány Vágnera podpořil i Bořil. „Klobouk dolů před ním, první zápas a hned takový start. Říkal jsem mu, ať je v klidu, ať nic nevymýšlí, když si nebude jistý. A zvládl to skvěle,“ poznamenal kapitán lídra české ligy.

A přání pro čtvrtfinále? Oba slávisté by rádi na Ostrovy zamířili i do třetice. „Vůbec bych se nezlobil, kdybychom jeli na Old Trafford,“ usmál se Vágner.