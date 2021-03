Po roční pauze kvůli koronaviru jsou zpátky. Ve Švédsku odstartovalo mistrovství světa v krasobruslení krátkým programem žen. A evidentně se bude na co dívat! Prohlédněte si krásky na bruslích v naší obsáhlé galerii.

Pochází z krasobruslařské rodiny, její brácha Jorik se ukázal už na dvou olympiádách. Teď má ovšem nastat éra mladší Loeny, která se konečně vylízala z vleklých bolestí zad. Kvůli nim musela v tréninku vynechat některé skoky, ve Švédsku to ale plánuje rozbalit.

Největší rebelka na okruhu. Nad tím, že jí občas při piruetě vykoukne bradavka, se už fandové ani moc nepozastavují. Jelizaveta toho také dobře využívá ke své reklamě. Ale pozor, ona to na bruslích fakt umí. Vždyť zlato má z mistrovství Evropy i světa!

Yi Liangová (18)

Jako juniorka ovládla čínský šampionát, teď už však Liangová trénuje výhradně v Americe, byť nadále reprezentuje Hongkong. V roce 2019 prohlásila, že do dvou let bude mezi nejlepšími krasobruslařkami světa. Potvrdí to nyní na šampionátu?