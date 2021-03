I ty, Kenny? Březnové idy i skandální mač slávistů na půdě Rangers jsou dávno pryč, ale legenda skotské kopané sir Kenny Dalglish (70) přesto vrazil do sešívaných dýku jako Brutus do Caesara.

Patriot Dalglish se vynořil z dávnověku a přisadil si. Červenobílé označil za simulanty a pustil se i do »rozboru« údajně rasistického incidentu Ondřeje Kúdely (33) s Glenem Kamarou (25), byť o nich neví ani prd a dva ořechy.

Plejeři z Edenu jdou ve čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenal, protože ve čtvrteční odvetě v Ibrox Parku z ní vymetli »Jezdce« (2:0). Podle Dalglishe a jeho vyjádření pro Sundaypost.com to udělali takhle zákeřně: „Použili nechutný herní plán. Při každé příležitosti padali a křičeli. Chtěli rozhodčímu komplikovat život a narušit hru Rangers. Pro ně to bylo nešťastné a Slavii to fungovalo.“

Jo, tak ono to bylo nechutné, zato na pokusu Roofeho přizabít kolíky kopaček gólmana Koláře a okopávání ležícího Kuchty si fajnšmekři zřejmě pošmákli. Kenny se o těchto prasárnách z nějakého, pouze jemu známého, důvodu ani nezmínil a na Kolumbijce Morelose ve službách Rangers, který se válel a řval sotva ucítil vánek od slávistických tkaniček, taky zapomněl.

Slušný člověk Sir Dalglish, jenž se v roce 1979 »slavně« prošel podrážkami po anglické hvězdě Keeganovi, by měl sklapnout, jenže mu to nedalo. „Kamara tvrdí, že mu Kúdela řekl, že je zas*aná opice. Nemám důvod pochybovat o jeho verzi události. Neznám ho, ale vždycky na mě působí jako slušný člověk,“ bije se Kenny za Fina s kořeny v Sierra Leone.

Pochopitelně nezná ani rodáka z Pitína u Uherského Brodu Kúdelu, leč odpálkoval by ho nemilosrdně a vršovický klub s ním. „Slyšel jsem, že pokud bude shledán vinným, měl by mít Kúdela alespoň na rok zákaz fotbalu a Slavia by měla být vyřazena z Evropské ligy. Jsem pro nejvyšší možný trest,“ prohlásil Kenny Dalglish.

No, ortel v kauze tvrzení proti tvrzení (Kúdela se dušuje, že ke Kamarovi se zakrytými ústy prohodil: „Zas*anej chlape.“) vynese UEFA, a ne Kenny...