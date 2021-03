Zlatan míří na EURO, vrací se do reprezentace! Návrat Boha, napsala legenda

Romelu Lukaku se dostal do hodně blízkého kontaktu se Zlatanem Ibrahimovicem • Reuters

Romelu Lukaku a Zlatan Ibrahimovic si pohlédli hodně zblízka do očí... • Reuters

Zlatan Ibrahimovic se vrací do švédské reprezentace • Profimedia.cz

Poslední týdny se o tom spekulovalo, teď už je to realita. Zlatan Ibrahimovic bude opět reprezentovat Švédsko, za které nastoupil naposledy na EURO 2016 ve Francii. Trenér Janne Andersson ho zařadil do nominace na březnové zápasy s Gruzií, Kosovem a Estonskem, z nichž první dva budou už kvalifikační na mistrovství světa v příštím roce.

„The return of the God,“ glosoval to po svém Ibrahimovic na Twitteru. Je víceméně jasné, že se zúčastní i blížícího se mistrovství Evropy. Na něm čekají Švédy ve skupině E Slováci, Španělé a Poláci.

Rodák z Malmö debutoval ve švédské reprezentaci v roce 2001 a odehrál za ni 116 zápasů, v kterých vstřelil 62 gólů.