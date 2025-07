Frodl hraje o další smlouvu, na příští rok shání minibus. S dětmi šel hokej stranou, říká

Zatím vychovával Frodl s manželkou tříletou dcerku Amálii. Letos v květnu jim do rodiny přibyl další dáreček. Dvojčata Rozálie a Dominik. „Tohle bude jízda. Chtěl bych se touto formou rozloučit se všemi aktivitami a kamarády, které jsem doteď měl rád, za pár let na viděnou. Díky za tyhle poklady. PS: Neprodáváte někdo minibus?“ psala gólmanská stálice na Instagramu u fotky z porodnice.

Frodlova slova se v prvních měsících se třemi dětmi potvrdila. „Je to naprosto tak. Na kolo nebyl čas, na rybách jsem nebyl. Teď jsem přijel sám, po třech měsících jsem si pustil Netflix. Jsou to ale hezké starosti, i když samozřejmě náročné. Hlavně tedy pro ženu,“ vyprávěl Frodl po tréninku v karlovarské aréně.

Minibus, po němž se sháněl bezprostředně po narození dvojčat, zatím nepořídil. „Plánuju si to na příští rok. Přece jenom teď s miminy člověk moc nikam nejezdí, určitě ne každý víkend. Ale potom vezmeš jedno odrážedlo, druhé odrážedlo, ten chce tohle, ten chce tamto. Určitě to bude těžší,“ popisoval.

Čekání na novou smlouvu

Na západě Čech prožije první týden přípravy sám, pak přijde čas na velké stěhování. Naložit rodinu, nábytek a na sezonu se přesunout do lázeňského města. „O víkendu budeme přesouvat postýlky a komody. Po dvou sezonách už tady jinak zabydlení určitě jsme,“ říkal gólman, který pomalu začíná přemýšlet i o budoucnosti. „Uvidíme, jak se zabydlíme dál. Hledáme baráček, ale všechno se odvíjí od další smlouvy. Čekáme na to,“ prozradil Frodl.

V Karlových Varech absolvuje třetí ročník, poslední pod aktuálním kontraktem. V předminulém vyšponoval úspěšnost zákroků na 92,14 %, naposledy lehce klesl na 91,65 %. Výkony chce dál posouvat, i proto absolvoval suchou přípravu individuálně v Praze pod vedením Martina Iterského. „Jsem plný očekávání, co to přinese. Měl jsem celou přípravu ušitou na míru,“ popisoval.

Hokej od doby, kdy se před třemi lety stal otcem, už tolik neřeší. Mentální přenastavení přišlo už s první dcerou. „Ne nadarmo říkalo plno lidí, že se s dítětem změní život. Dřív jsem si den před zápasem říkal, že nikam nepůjdu a budu odpočívat. Teď to nepřipadá v úvahu. Člověk vezme dceru, jde s ní ven. Myšlenky na zápas přicházejí fakt až v den zápasu. Myšlenky na hokej šly stranou a myslím, že to je plus,“ přikyvoval usměvavý gólman.

V brankovišti Energie měl doposud výsostní postavení. V první sezoně zasáhl do 43 utkání, naposledy přidal ještě o dva duely více. Gólmanské trio vytvořil s Petrem Hamalčíkem a Vladislavem Habalem. Prvně jmenovaný zamířil do Liberce, druhý bude působit primárně o soutěž níž v Sokolově. Frodlovým novým parťákem bude Daniel Král, jenž nabral opačný směr než Hamalčík a Bílé Tygry vyměnil za Vary.

Uhájí pozici před Králem?

„Viděli jsme se teď na tréninku poprvé, ale jednou jsme spolu byli asi tři dny na nároďáku. Kolikrát jsme si ale psali na Instagramu, když jsme proti sobě chytali. Vím, že je hodný a dobrý kluk. Máme společné kamarády, takže jsem na něj slyšel jenom dobré věci. K tomu je výborný gólman, budeme si vzájemně šlapat na paty,“ říkal Frodl.

Prostor v karlovarské brance nechce dát mladšímu kolegovi zadarmo. Král naposledy dostal v Liberci 18 utkání, jinak byl ve stínu Petra Kváči. O rok dříve byl se 34 starty libereckou jedničkou. Teď chce konkurovat jednomu z nejvytěžovanějších gólmanů napříč extraligou.

„Bude mi chtít sebrat minuty a já mu je taky nebudu chtít dát. Ale základ i pro fungování týmu je, aby všichni cítili, že jsme kamarádi. Aby tým neřešil, že má gólmany, kteří se spolu nebaví. Zdravá rivalita, přát si, to je základ. Je ale jasné, že budu chtít chytat co nejvíc a Dan taky. To je naprosto normální,“ uvědomoval si někdejší brankář Pardubic, Plzně a Slavie.

Podle předpokladů by měl Frodl dál v rukou pevně držet pozici jedničky, velké vytížení mu vyhovuje. Vynikat bude znovu neobvyklou nulou na dresu. Číslo změnil v rámci speciálního projektu letos v únoru a stal se jediným hokejistou napříč vrcholnými soutěžemi, který nosí na dresu neobvyklou cifru. Podtrhla čtyři čistá konta ze základní části, další stoprocentní výkon přidal Frodl v play off. I díky ryšavému gólmanovi došla Energie po dlouhých 16 letech do čtvrtfinále. Vysoké cíle budou mít v klubu i letos.

„Jsou a musí být. Loni si tým fakt sedl, letošní ambice jsou naprosto v pořádku. Skončili jsme pátí, takže ambice musí být podobné. V téhle soutěži nemůžeš mít jiný cíl než čtvrtfinále. Předkolo pro mě osobně není cíl,“ přiznal Frodl.

Na ledě se sešel s pozměněným týmem. Karlovy Vary opustil celý druhý útok, ze zadních řad zmizelo trio beků. „Loni jsme měli tým podobně obměněný a bylo to znát. Prvních pár kol jsme byli poslední, po sedmi měli asi dvě výhry. Na druhou stranu nebyly zápasy úspěšné bodově, ale říkali jsme si, že jsme hráli fakt dobrý hokej. Tým si pak sedl, začali jsme dávat góly a vyhrávat. Nakonec jsme hráli o čtyřku,“ srovnával Frodl s uplynulým ročníkem.

Karlovým Varům nakonec utekla pozice mezi elitou o pouhé dva body. V předkole Energie vyřadila Vítkovice 3:2 na zápasy a ve čtvrtfinále nestačila 2:4 na pozdějšího mistra z Brna. I díky gólmanovi, který příští rok v dubnu oslaví třicetiny, se Západočeši poprvé od mistrovské sezony 2008/09 probili mezi osmičku nejlepších. Do stejné společnosti budou chtít i letos.

Dominik Frodl v Energii

Základní část

2023/24: 43 zápasů, úspěšnost 92,14 %, průměr 2,51

2024/25: 45 zápasů, úspěšnost 91,65 %, průměr 2,50

Play off