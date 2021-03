Sezona Ledecké: Vrchol i pád, co snowboard a olympijský dvojboj?

Čekání na finálové závody Světového poháru se Ester Ledecké v Lenzerheide proměnilo v marnost. Středeční sjezd zrušily přívaly sněhu, včera zase zasáhla mlha. Ledecká tak přišla o možnost ještě vylepšit bilanci předolympijské sezóny. Ta je ale tak jako tak působivá, především díky vítězství ve Val d’Isere, druhému místu ve Val Gardeně i comebacku na MS po vážném pádu. „Sezóna byla pěkná. Okolnosti teď hrály proti nám, ale to je život," hodnotí Tomáš Bank, lyžařský kouč Ledecká. Jaká to pro ni byla zima?

VRCHOL A PÁD

Koncem ledna v Crans Montaně se zdálo, že se soustředění na lyže vyplácí. V prvním sjezdu zůstala Ledecká pouhé dvě desetiny za Italkou Goggiaovou a druhým místem se podruhé vsezoně dostala na stupně vítězů. O den později v druhém sjezdu ale v maximální rychlosti těsně pod 110 kilometrů v hodině nezvládla vykroužit oblouk a skončila v záchranných sítích. Z karambolu vyvázla s rozseknutým rtem a pobouchaným tělem. Byl to moment, v němž se mohla skvěle rozjetá sezona zlomit. V roce 2019 Ledeckou tři pády v závěru zimy rozhodily. Tentokrát se ale rychle dostala zpět do pohody, v Garmisch-Partenkirchenu skončila v super-G dvakrát šestá. „Trošku nás to přibrzdilo, ale nebylo to takové jako naposledy," hodnotil Bank.