Už to bude týden od skandálního utkání Slavie na stadionu Rangers v Evropské lize. Ze všech možných stran se řeší údajný rasismus Ondřeje Kúdely (33). Tomu nyní veřejně vyjádřila podporu atletka Zuzana Hejnová (34).

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek reagovala mimo jiné na akci finské reprezentace, která pro změnu stojí za svým členem Glenem Kamarou, jehož měl obránce českého národního týmu nazvat opicí, což vyvolalo zejména na ostrovech bouři reakcí i od fotbalových legend.

„Rangers vůbec neunesli prohru se Slavií. Na hřišti se chovali jako prasata a spíše než fotbal to připomínalo ragby,“ hřímala Hejnová v instagramovém příběhu. „Vůbec se nedivím, že klukům docházela trpělivost a ačkoliv šeptání do ucha čehokoli nebylo úplně vhodné, tak by se měli spíše zabývat tím, co se stalo Kolářovi a pak následně v útrobách stadionu,“ připomněla Zuzka brutální faul na gólmana Ondřeje Koláře i incident po závěrečném hvizdu, kdy Kamara českého soka napadl pěstí.

Na závěr společně s fotkou Kúdely v pozadí s černošskými spoluhráči ze Slavie vyjádřila Hejnová Ondřejovi jasnou podporu. „Stojíme za tebou!“

