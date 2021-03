Ostrá kritika ČT na sítích: Čapek se nezeptal na Kúdelu! Prokličkoval jako lasička

Slávisté nečekali, že kolem nich budou v odvetě osmifinále Evropské ligy přešlapovat hráči Rangers po špičkách, no zákeřný projev domácích, který za všechny vážným zraněním v obličeji odskákal brankář Ondřej Kolář, s nimi psychicky zacloumal. Nejvíc se stoperem Ondřejem Kúdelou (33), který v devětaosmdesáté minutě po jednom z hraničních zákroků přicupital k domácímu Kamarovi a se zakrytými ústy mu cosi pošeptal do ucha. Co?

To se chtěli fanoušci dozvědět, co nejrychleji. V rozhovoru České televize s koučem Slavie Trpišovským bezprostředně po zápase odpověď na otázku, která v tu chvíli zajímala celý fotbalový svět, nedostali. Ostřílený moderátor Pavel Čapek na zásadní moment jaksi zapomněl...

„Nemohl by se pan Čapek zeptat Trpišovského, co se teda řešilo s tím Kúdelou? Spíš než na to, "jak moc vám pomohl brzký gól"?,“ rýpnul do nestora z Kavčích hor politický komentátor Jindřich Šídlo. A zastání našel u kolegy se Seznam zpráv Jiřího Hoška. „Jak dostávat pod tlak? Všichni teď řeší, co řekl Kúdela Kamarovi a za dvacet minut po zápase o tom ve studiu nepadne ani slovo?! Monumentalní fail,“ nebral si servítky.

A nabalovaly se další a další komentáře. „Buď rád, že se ho nezeptal, kde má maršálskou torničku,“ kroutil hlavou novinář Michael Mareš. A jeho bývalý kolega z magazínu Forbes Pavel Kalouš doplnil: „Čapoun se tou nepříjemnou situací u rozhovoru prosmýkl jako lasička a šturmoval vesele dál (smích).“

Bývalý dlouholetý komentátor se ale dočkal i zastání. „A není to jedno?“ zeptal se Šídla jeden ze slávistických fanoušků. Dočkal se rychlé odpovědi: „No to myslím není. Chlapa ti honěj po hřišti, pak o tom nejspíš mluvil i ten Gerrard a moderátora to nezajímá?“

O co přesně šlo se tak fanoušci dozvěděli až několik hodin po utkání. Naštvaný Kamara na Kúdelu křičel: „Rasista, rasista.“ Slavia ale dlouho po půlnoci vydala prohlášení, v němž stojí: Po jednom ze zákeřných zákroků se Ondřej Kúdela v emocích vyjádřil na adresu svého protihráče: „Řekl jsem mu „You‘re fu*king guy“. Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ uvedl Kúdela.

Dohru měl celý incident v útrobách stadionu, kdy nepříčetný Kamara Kúdelu napadl pěstmi a způsobil mu zranění v obličeji. To vše údajně před očima svého trenéra Stevena Gerrarda a delegáta UEFA. Ta celý hektický případ teď prošetří.