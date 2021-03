Proč se neřeší také Rangers? Je snad normální přizabít soupeři brankáře?

Předně, situace vyeskalovala kvůli chování Rangers. Jasně, ostrovní fotbal je tvrdý, agresivní, práh bolesti i pochopení pro ostřejší zákroky se vymyká běžnému evropskému vnímání. To je v pořádku. Na druhou stranu vše se musí odehrávat v lidských mezích, což se ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy nedělo.

Rangers nepříznivý stav neunesli. Umění prohrávat patří ke ctnostem profesionálů, jenže skotští šampioni se chovali jako někdy týmy z nejnižších vrstev fotbalu, kde hráči nejsou za hru tak královsky placeni. Když už bylo jasné, že vypadnou, protože k postupu museli vstřelit tři góly a hráli bez dvou vyloučených hráčů, stejně dál slávistům hrubě nakládali. Úplně zbytečně. Napjaté atmosféře nahrával i dost nejistý výkon rozhodčího Orela Grinfelda. Kvůli téhle směsici vznikla hustá atmosféra, v níž se pak Kúdela neudržel a něco pošeptal Kamarovi.

Zdůrazním, že v žádném případě neomlouvám chování Kúdely. Bylo nevhodné, a pokud se mu prokáže rasistická urážka směrem ke Kamarovi, zaslouží spravedlivý trest. Ovšem i kdyby řekl finskému záložníkovi cokoliv, není to důvod, aby ten ho pak fyzicky inzultovat v útrobách stadionu, navíc už delší čas po zápase, kdy největší emoce dávno opadnou.

To je neomluvitelné a v civilizovaném světě profesionálního fotbalu zcela nepřijatelné, Kamara by měl za to být potrestán. O téhle scéně Rangers mlčí. Podobně skoupí jsou i v případě hororového zákroku Kemara Roofa, který rozpáral hlavu Ondřeji Kolářovi a zlomil mu čelní kost v obličeji. Omluva? Lítost? Kdepak. To bychom od drsných Skotů chtěli zřejmě příliš.

Rangers ze sebe dělají oběti, ale velký díl viny na sobě sami mají. Ostrovy se chlubí rytířskou tradicí a džentlmenstvím, slavný skotský klub se jich ale moc nedrží.