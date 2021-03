Hřáli si na prsou slizkého hada! Tak kluzkého, že se jim za zády odplazil z vilky u Monte Carla až za velkou louži i s jejich miliony! Přišli o ně čerstvě úředně rozvedení Jan Koller (47) a jeho exmanželka Hedvika (43).

Legendárního fotbalového ostrostřelce »Dina« a matku jeho dcer Hedviky (17) a Kateřiny (12) napálil majitel firmy Foxtrade Invest Luboš P. Byla to sakra drahá známost!

Nejsou v tom sami. Podfukáři svěřily své úspory na zhodnocení přes čtyři stovky lidí a sakumprásk z nich vymámil přes miliardu korun, jenže to je asi stejná útěcha, jako když sedlákovi na vsi někdo řekne, že sousedovi taky chcípla koza.

A přitom Jan a Hedvika toho hochštaplera hostili ve svém letním sídle na Azurovém pobřeží. „Po dobu těch tří čtyř let to fungovalo úplně fantasticky. To si nemůžu stěžovat a pan P. byl, dá se říct, náš přítel, protože jsme mu půjčovali i naši vilu ve Vence. V žádném případě nic nenasvědčovalo tomu, že by vzal čáru,“ řekla Hedvika televizi Prima.

Přes Luboše P. za společného soužití s Honzou investovala cirka 10,5 milionu korun, a ty jsou v čudu! „Ano, je to všechno pravda, byly to naše peníze. Neřekl bych ale, že to byl rodinný přítel. Párkrát u nás za ty roky byl a všechno fungovalo,“ potvrdil Blesku slova své bývalé ženy Jan Koller.

„Pak, se začátkem koronaviru, se po něm slehla zem a prý je někde v Americe. Co jsem slyšel, je v tom asi čtyři sta lidí a šetří to policie,“ vysvětlil a s lehkým náznakem víry dodal: „Víte, já s takovou věcí nemám vůbec žádné zkušenosti. Moc se k tomu neupínám, ale doufám, že aspoň část peněz se nám vrátí,“ věří sympaťák ze Smetanovy Lhoty.