Souček prodal formu, má 6. český hattrick. Je to unikát, žasne Koller

Tomáš Souček bojuje na Old Trafford • Reuters

Tomáš Souček s Michailem Antoniem, jehož hlavičku tečoval do sítě Arsenalu • Reuters

Další vodopád chvalozpěvů na Tomáše Součka? Je zasloužený. Záložník West Hamu oslavil čerstvý triumf v anketě Fotbalista roku královským způsobem, ve vstupním duelu národního týmu do kvalifikace o mistrovství světa v Kataru uzemnil Estonce (6:2) hattrickem. „Je to unikát, ukázal svou extratřídu,“ nevycházel z úžasu nejlepší střelec reprezentační historie Jan Koller.

Po závěrečném hvizdu hned uzmul míč a radostně s ním kráčel do kabiny. Tomáš Souček si vzal balon na památku, bude mu připomínat další výjimečný moment v kariéře. Dal s ním Estoncům tři góly, hattrick za reprezentaci je velká událost. Vždyť po rozpadu československého mužstva ho zvládli nasázet jen Horst Siegl, Vladimír Šmicer, Miroslav Baranek, Jan Koller a Milan Baroš.

„Děkuju klukům, že mi to tak krásně připravili. Každého gólu si strašně vážím. Nikdy na to nezapomenu,“ vyznal se záložník anglického West Hamu. Zakončoval různými způsoby, ukázal, v jak komplexního a univerzálního hráče vyspěl. „Tomáš je pro mě unikát, neskutečný hráč a moc mu fandím. Má fotbal rád, je pokorný, dře, tohle je pro něj odměna. Ukázal svou extratřídu a pohodu,“ glosoval Součkův hattrick nejpovolanější odborník Jan Koller, jenž je s pětapadesáti góly nejlepším kanonýrem v české reprezentační historii.

Souček proti Estonsku nejprve nechytatelně do míče trknul po rohu Jakuba Jankta, i statní zadáci z Premier League si možná vybavili, jak obtížné je Součka v takové chvíli bránit. Pak přesně usměrnil krásnou ránu zpoza vápna a poslední zásah mu naservíroval přihrávkou před prázdnou bránu Pavel Kadeřábek, kdy produktivní záložník předvedl, jak dobře umí podpořit útok. „Děkuju mu, že mi nahrál. Šel sám na gólmana, klidně mohl střílet, ale ukázal týmovost a připravil mi hattrick,“ libovala si opora českého celku.

Souček roste v absolutní českou hvězdu, s devíti góly je nejlepším střelcem West Hamu v Premier League, pro trenéra Jaroslava Šilhavého se stává naprosto klíčovým mužem. Neúnavně pracuje, bývá úspěšných v osobních soubojích, je všude. „Je vidět, že je v parádní formě. Pro nás je určitě klíčový hráč. Dlouho tady nebyl takový záložník,“ poklonil se spoluhráči křídelník Jakub Jankto.

Legendární útočník Koller hovoří podobně. „Po dlouhé době máme takového hráče. Pamatuji si jeho začátky ve Slavii, pak se neustále zdokonaloval, zlepšoval. Nahoru šel díky píli, pracovitosti a pokoře. Mladí by si z něj měli brát příklad,“ podotkl Koller.

Souček už předtím jeden hattrick dal, v únoru 2016 třemi góly setnul Baník Ostrava. Tehdy mu bylo čerstvě jednadvacet, teprve se rozkoukával v české lize. Nyní je mužem, který si vydobyl velký respekt v Anglii a jehož bedlivě pozorují nejmocnější kluby světa. „Potvrzuje se, v jaké formě přišel z Anglie, kde je chválený a ceněný. Fantastické je, že to dokáže ukázat i v zápase s Estonskem. Dalo by se říct, že si v tom zápase může trošku odpočinout, ale on podá maximální výkon i za stavu, kdy o čtyři góly vedeme. Zaslouženě dal tři góly,“ vypíchl ve studiu ČT zkušený trenér Miroslav Soukup.

Vytáhlý záložník na vypůjčeném stadionu v polském Lublinu předvedl, proč byl den předtím korunován podruhé v kariéře Fotbalistou roku. Po Antonínu Panenkovi a Peteru Dubovském jako třetí záložník v celé československé historii nasypal soupeři hattrick v kvalifikačním zápase. Národní tým se o něj bude opírat v celé řeži o mistrovství světa, hned v sobotu čeká Čechy prověrka s nadupanými Belgičany. „Jsem rád, že Suk je takhle nažhavený, že mu to tak parádně vyšlo. Tři góly jako defenzivní záložník, to se jen tak nevidí proti kterémukoliv soupeři. Věřím, že bude takové výkony předvádět dál a bude jedním z tahounů za postupem na mistrovství světa,“ zadoufal reprezentační kouč Šilhavý.