Motory už burácí, nervozita stoupá a miliony se sypou. I když jak komu. V Bahrajnu v neděli začne nový ročník formule 1 a platové nůžky mezi piloty jsou rozevřeny na maximum.

Zatímco na autech se toho přes zimu moc nezměnilo, protože kvůli pandemii byl částečně zmražen vývoj, v zákulisí se toho odehrálo dost. Renault se přejmenoval na Alpine, z Racing Pointu se stal Aston Martin a místa za volantem vyměnilo nebo opustilo hned osm jezdů.

Nedělní závod v Sáchiru tak bude plný očekávání. Hodí Vettel za hlavu neradostný konec ve Ferrari a chytne v Astonu druhý dech? Udělal Ricciardo dobře, když vyměnil Renault za McLaren? Jak se po dvou letech vrátí do F1 bývalý šampion Alonso ? A co předvede syn legendárního »Schumiho« Mick Schumacher ? „Letos nebude mít Mick žádné skvělé výsledky, protože na to nemá materiál,“ brzdí jakákoliv očekávání šéf jeho Haasu Steiner.

Mladý Schumacher nebude mít v porovnání se soupeři jen slaboučké auto, ale také nízký plat. Jen jeho parťák Mazepin a také Tsunoda berou míň. V porovnání s nejlépe placeným Hamiltonem dokonce bere Mick 90krát míň! Na druhou stranu oproti úřadujícímu šampionovi vydělávají pakatel skoro všichni. Vždyť i druhý v pořadí Verstappen nemá na výplatnici ani polovinu toho, co král Lewis.