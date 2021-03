Monoposty ve formuli 1: Ferrari překvapilo zelenou, ruský Schumacher

„Pokračovali jsme ve vývoji pohonné jednotky. To je nekončící proces a cítíme, že jsme letos opět udělali krok dopředu,“ pronesl Hywel Thomas, který má v nejúspěšnější stáji vývoj jednotek na starosti. „Objevili jsme i nějaké designové nedostatky, zaměřili jsme se i na ně, aby auto bylo spolehlivější.“ Zástupci odmítali prozradit, kde přesně tokeny využili. Na první pohled ale kromě laku žádná velká změna do očí neudeří, snad jenom trochu jinak vytvarovaná zadní část vozu.

Ostřílená dvojice Lewis Hamilton a Valtteri Bottas se bude letos opět prohánět v tmavém. Vůz W12 E Performance se totiž stejně jako jeho předchůdce zahalil do černé barvy. V minulém roce zvítězil Mercedes ve třinácti ze sedmnácti závodů, ani s tím se však konstruktéři nespokojili a opět provedli na monopostu několik inovací.

„Tenhle vůz se zrodil z toho loňského kvůli novým omezením, takže nás trochu zamrazili, ale pokusili jsme se vylepšit všechna místa, kde to bylo možné,“ prohlásil týmový šéf Mattia Binotto. Největší změnu zaznamenal vůz oproti loňskému SF1000 v zadní části vozu. „Je to radikální změna. Museli jsme správně zvolit oblast, kterou doslova překopeme,“ dodal vedoucí oddělení šasi Enrico Cardile.

Mnohem více ale podporovatele namíchl zelený znak firmy Mission Winnow na krytu motoru. Že jste o ní nikdy neslyšeli? Jde o projekt společnosti Phillip Morris, která vyrábí cigarety. Například i Marlboro, jejichž znak zdobil vozy Ferrari řadu let.

Co dělat měli konstruktéři Ferrari po loňské zpackané sezoně. Výsledkem je SF21, který fanoušky italské stáje příliš nenadchl po vzhledové stránce. Typická zářivá červená sice zůstala, ale zadní část vozu a křídlo se obarvily do tmavšího odstínu.

Oranžovou střelu, která má letos na přední části trochu více modré, se budou pokoušet dovést do cíle na nejlepších příčkách Lando Norris a Daniel Ricciardo. Nejdůležitější novinkou je návrat k rozpadnutému partnerství, poprvé od roku 2014 se do vozů McLarenu nainstaloval motor od Mercedesu. Přestože stáj s představením monopostu neotálela a ukázala jej světu jako první, prošel prý obrovskou proměnou.

První ze dvou nových stájí v letošním ročníku F1. I když ne tak úplně, Alpine F1 je nástupce Renaultu. A nutno říct, že po představení vozu už nad Renaultem v jednom ohledu výrazně vede. Nudnou černožlutou kombinaci nahradila křišťálově modrá s prvky červené a bílé. Tato trikolora signalizuje francouzský původ, ale také vazby k Velké Británii. Už tradičně putovaly oba tokeny do zadní části vozu a s tou spojenou úpravou motoru. Stáj se rozhodla angažovat mladíka Estebana Ocona a legendárního Fernanda Alonsa, který v roce 2005 a 2006 zvítězil ve Světovém poháru právě na monopostu modré barvy.

Aston Martin - AMR21

Více než šedesát let trvalo, než se Aston Martin opět objevil v F1. Růžový Racing Point tak nahradí zelený AMR21. Není překvapením, že Sebastiana Vettela doplní Lance Stroll, vlastníkem týmu je totiž jeho otec Lawrence. Odhalení monopostu přihlíželo mnoho celebrit, v čele s Danielem Craigem, alias Jamesem Bondem nebo legendou amerického fotbalu Tomem Bradym.

„V roce 2021 chceme stavět na tom, co jsme dokázali loni a udělat velký krok dopředu,“ řekl týmový ředitel Otmar Szafnauer. Účast Aston Martinu způsobila velký zájem médií a fanoušků, stáj si je však vědoma, že než se dokáže vyrovnat špičce, pár let to potrvá. Podle zástupců asi pět.