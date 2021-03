Zápas Česka s Belgií bude pískat Skot! Necitlivé rozhodnutí, říká bývalý sudí

„Možná už byla tahle nominace připravená dříve, každopádně je to necitlivé rozhodnutí. Když se něco stane, každý si to bude s tím, co se řeší, spojovat. Věřím, že skotští sudí přistoupí k utkání s nejlepším vědomím a svědomím a nebudou chtít někoho vědomě poškodit. Hráči však musejí hrát opatrně a nezavdat jim jakoukoliv příčinu. Je to hodně zvláštní situace,“ glosoval riskantní obsazení arbitrů bývalý mezinárodní rozhodčí Ivan Grégr.

Collum se řídí nepsanou poučkou, že rozhodčí nemá být moc vidět. „Nestal jsem se rozhodčím kvůli tomu, abych byl v pozornosti médií. Sudí by neměl mít status celebrity. To je na hráčích a trenérech, ti dělají zábavu. My máme odvést svou práci,“ citoval Colluma v létě list The Scotsman.

Dvaačtyřicetiletý Skot byl v Česku na podzim, dozoroval zápas Evropské ligy mezi Slavií a Leverkusenem, v němž nastoupil i tolik propíraný stoper červenobílých Ondřej Kúdela. Už po dvaadvaceti minutách tehdy vyloučil záložníka hostí Karima Bellarabiho, „sešívaní“ vyhráli 1:0.

Drsné bitvy v domovské zemi i sledovaná mezinárodní utkání, která řídí od roku 2006, ho zocelily. Dočkal se i výhrůžek, prožil si těžká období. „Společnost chyby neodpouští. Ale neděláme je záměrně. Není pro mě nic horší, než když přijdu po zápase domů, a vím, že jsem chyboval,“ vyznal se Collum. Českému národnímu týmu zatím moc štěstí nepřinesl, pískal ho při kvalifikační porážce na Islandu 1:2 v roce 2015 a pak na EURO 2016 s Tureckem (0:2).

