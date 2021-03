Opora Slavie se oženila. Olayinka spojil svůj život s nigerijskou Miss tourism

Jeden z hlavních tahounů fotbalové Slavie učinil velký životní krok. Peter Olayinka využil reprezentační přestávku a v pátek se oženil. Jeho vyvolenou je Yetunde Barnabasová, nigerijská Miss tourism 2019/2020.

Veselá atmosféra, úsměvy, radost, tanec, rituály a krásné oděvy. Nic z toho nechybělo na svatbě záložníka pražské Slavie Petera Olayinky. Ten vstoupil mezi ženaté, kdy spojil svůj život s Yetunde Barnabasovou. Krásná Nigerijka se v africké zemi stala Miss tourism 2019/2020, ale také například byla zvolena nejkrásnější dívkou Abuji o tři roky dříve.

„Děkuji, že jsi mi ukázal, že existuje opravdová láska. Proto jsem navždy tvoje,“ napsala nevěsta na Instagram směrem k opoře Slavie.

Zamilování neskrýval ani Olayinka. „Možná ani neznám ta správná slova, kterými bych vyjádřil, co k tobě cítím a jak moc šťastný jsem, že jsi vstoupila do mého života. Chci jen říct, že tě miluji se vším, co mám. Tahle cesta s tebou je navěky,“ reagoval na Instagramu.

Nigerijský záložník tak od nynějška bude v červenobílém dresu bojovat jako „ženáč“, přičemž hlavní výzvou pro něj bude nejen udržet první místo v lize a doplnit ho případně ziskem domácího poháru, ale také přejít přes dalšího giganta, Arsenal, do semifinále Evropské ligy.