Potvrzeno: „Němci“ na Belgii nedorazí, hrát mohou až ve Walesu

„Čtveřice se zúčastní až úterního zápasu ve Walesu, což aktuální německá opatření dovolují. Toto řešení má česká reprezentace s kluby už několik dnů schválené a cestu připravenou, přestože původně měla být tato čtveřice k dispozici jen pro úvodní zápas v Polsku proti Estonsku,“ napsal v prohlášení reprezentace její mluvčí Petr Šedivý.

Pavlenka, Kadeřábek, Darida i Schick nastoupili při úvodní kvalifikační výhře reprezentace v Polsku proti Estonsku, pak se ale všichni čtyři němečtí krajánci vrátili ke svým bundesligovým týmům. Aktuálně platná protiepidemická pravidla by jim totiž nařizovala karanténu, pokud by se vraceli z Česka.

Jenže německá pravidla se mění a Česko vypadne ze skupiny zemí, u kterých je při návratu karanténa povinná. Problém pro český fotbal je, že aktualizace začne platit až o půlnoci ze soboty na neděli, tedy po zápase s Belgií.

Třeba Hertha Berlín ale během pátku zveřejnila informaci, že Vladimíra Daridu do Česka pustí, následně ale tweet stáhla.

„Vedení reprezentace během večera intenzivně komunikovalo s kluby i příslušnými úřady v Německu a Česku a mezitím organizační tým preventivně zajistil pro bundesligové hráče cestu do Prahy, ubytování i povinné testování. Nicméně dva kluby kvůli nejednoznačnému výkladu pravidla v Německu odmítly pustit své hráče na sraz reprezentace s odůvodněním, že opatření vstoupí v platnost až v neděli, a ani německé úřady nedokázaly do této doby potvrdit právní výklad, že v případě sobotního příjezdu nebudou muset tito členové národního týmu po návratu do Německa do karantény,“ popisuje dění posledních hodin Šedivý.

V Edenu tak ani jeden ze čtveřice nenastoupí a všichni se zpět k národnímu týmu připojí až v pondělí v Cardiffu.