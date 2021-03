Za oponu Komety: boss Zábranský napne síly jinde, myslel i na Růžičku

Jedna éra prozatím skončila. S Liborem Zábranským na střídačce, s divokým protáčením hromady hráčů. Rodí se nová Kometa. Tým podle všeho povede od léta Jiří Kalous (56). Nejde však o žádný ústup hlavní tváře klubu. „Všechno kolem Komety se pořád týká jenom mě,“ uvedl „Big boss“ po hladkém vyřazení ve čtvrtfinále s Třincem s celkovým skóre 4:20. Co teď je Zábranského prioritou, proč nejspíš nesáhne po Vladimíru Růžičkovi a jak by měl vypadat realizační tým?

Pohaslou Kometu koupil na pokraji krachu a oddlužil, následně s ní vyhrál dva tituly. Poslední dva roky však už dobré nebyly a Libor Zábranský to ví. Do role trenéra instaluje nového muže, jehož práci bude bedlivě sledovat a hodnotit. Údajně už je jasno, kdo to bude. Tak pojďme zmapovat terén kolem DRFG Arény...

Ve hře o prestižní post byli podle zdrojů Sportu dva zkušení trenéři. Bývalí spolupracovníci ze Slavie. Jinak však rozdílní jako den a noc. Bouřlivák Vladimír Růžička, který si nenechá do ničeho kecat. Mužstvu šéfuje tvrdou rukou, kompromisy nedělá. Ne každý jeho styl práce snese.

Pro čerstvé příklady stačí skočit do Hradce Králové, kde si bývalý reprezentační kouč nesedl s původně klíčovými borci Radkem Smoleňákem či Petrem Zámorským. Druhý jmenovaný to vyřešil odchodem právě do Brna, první se protrápil sezonou až do konce. Oba mají v sobě jasno: Pod Růžičkou už nikdy!

Trénování je droga, ale jsem potřeba jinde

Takže kdyby Zábranský zvolil tuhle variantu, těžko by mohl podepsat Zámorského či