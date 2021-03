Věděl, že nejbohatší Čech propadl »jeho sportu«. „Ano, slyšel jsem, že pan Kellner rád jezdí na snowboard na Aljašku a že jezdit umí,“ řekl Robin Kaleta (40), ikona českého freerideového lyžování, který na Aljašku také vyráží.

Znáte tu oblast, kde k havárii došlo?

„Úplně přesně ne, ale to, kam jezdili, je na Aljašce považováno za jedno z nejlepších míst na heliskiing.“

V čem je Aljaška zajímavější než podobné destinace třeba v Evropě?

„Taková ta nejzásadnější věc je velké množství sněhu. Na Aljašce drží prašan na daleko prudších svazích než jinde na světě.“

Ale to znamená i větší nebezpečí lavin, ne?

„Lidi, kteří mají zkušenosti s Aljaškou, naopak tvrdí, že tam jsou laviny daleko čitelnější.“

Pan Kellner vyrazil na tzv. heliskiing. V čem spočívá?

„Spousta lidí si myslí, že se podobně jako v akčních filmech vyskakuje na lyžích přímo z helikoptéry, ale tak to není. Jde jen o to, že se na ten kopec člověk dostane vrtulníkem, který pak nahoře normálně dosedne, lidi vylezou, nazují si lyže nebo snowboard a pak za nějakým průvodcem sjíždí dolů v čistém nerozježděném sněhu.“

A dole opět čeká helikoptéra?

„Přesně tak. Počká dole, nastoupíte a takto se s vámi otočí klidně i desetkrát za den. O tom to je. Člověk najezdí obrovské množství výškových metrů v kvalitním sněhu, ideálně v nerozježděném prašanu.“

Vždy pod vedením průvodce?

„Ano. Jen tak vám helikoptéru nepůjčí. Jako klient se v podstatě nemáte šanci dostat k vrtulníku, kde bude sedět jen pilot a vy. Vždyť ani nevíte, kam letět, kde přistát, abyste pak jeli dolů bezpečným a zajímavým terénem.“

Je organizačně obtížné si heliskiing na Aljašce zařídit?

„Spíš je to drahá záležitost. Ale těch nabídek je spousta, a když máte prostředky, vůbec není problém si takový zájezd zarezervovat.“

Je podobný typ lyžování jen pro profíky, nebo kopce sjede pluhem i kdejaký začátečník?

„Obecně lyžování mimo sjezdovky je pro dobré lyžaře, i když i na Aljašce najdete svahy, na kterých si poradí každý. Plužení bych ale nepovažoval za vhodnou vstupenku na heliskiing.“

Zpráva o tragédii hodně rezonuje i na Aljašce, podobná havárie se jim tam prý nikdy nepřihodila.

„A to neplatí jenom pro ně. Já vím z celé historie heliskiingu jen o jedné další nehodě, která se stala někdy před třiceti lety někde v Jižní Americe. Je to obrovská smůla a byla by chyba, kdyby teď všichni považovali heliskiing za něco, u čeho pravidelně padají vrtulníky. To máte možná pravděpodobnější, že vás srazí auto.“