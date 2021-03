Kellnerova (†56) stopa ve sportu. Slavia i kůň za 250 milionů. Čech: Bylo mi ctí

Zpráva o tragickém úmrtí nejbohatšího Čecha Petra Kellnera (†56) zasáhla i do světa sportu. Přes svou společnost PPF byl majitelem televize O2 TV, která vlastní práva na českou fotbalovou ligu, soustrast rodině vyjádřila i Slavia, v níž měla PPF významný podíl mezi lety 1994 a 1997. Kellnerova dcera Anna je úspěšnou reprezentantkou v parkuru, v roce 2018 pro ni miliardář koupil koně Catch me if you can za čtvrt miliardy korun.