Vyrazit si v dnešní době za exotikou vypadá jako skvělý nápad, jen se málokdy setká s pochopením obyčejných lidí. Už o tom ví i bývalá tenistka Agnieszka Radwaňská (32).

Polská hvězda vyrazila s manželem do Dubaje nasávat sluneční paprsky a užít si normálního života, dneska už by si to ale možná rozmyslela. Důvodem jsou reakce fanoušků na sociálních sítích, kde fotky luxusu a pohody zrovna terno neudělaly. „Čisté sobectví, že se nestydíš,“ tloukl do klávesnice jeden z nich, když viděl Agnieszku během nočních toulek, které sama okomentovala těmito slovy: „Dubaj v noci, krásný večer, krásná procházka…“

V době, kdy je běžné fungování v zemích po celém světě nemožné vinou pandemie koronaviru, působí podobné snímky jako červený hadr na býka, ať se to celebritám líbí nebo ne. „Hanba! Mohla bys mít víc úcty k občanům v Polsku,“ napsal další ze sledujících Radwaňské.

Někdejší světová dvojka a dnes už také maminka osmimešíční synka Jakuba se ocitla ve stejné pozici jako Slovenka Dominika Cibulková, která si nedávno vyslechla a přečetla své za dovolenou na Maledivách stejně jako za přednostní očkování i obyčejné fotky luxusních večeří.

Můžou si tedy zavolat o rady, jak na podobné slovní útoky plné závisti (ne)reagovat.