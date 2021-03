Je to jen pár dní, co se někdejší tenistka Dominika Cibulková (30) po návratu z dovolené na Maledivách od komičky Simony Salátové v televitní debatě dozvěděla, že vysílá signály, že je něco víc než ostatní. Slavná Slovenka podobné úvahy rázně smetla ze stolu. Krajany ale provokuje dál!

Protekčně proti covidu naočkovaná maminka syna Jakoubka si jede vlastní ligu. V Bratislavě si vyšla na nákupy a s prázdnou se z nich rozhodně nevracela. Však se také milovnice luxusu nezapomněla na sociálních sítích pochlubit svým nejnovějším úlovkem.

„Jen kryt na iPhone, ale ta to stylovka,“ vyblejskla designovou perlu v podobě miniaturní kabelky z dílny slavné módní značky Chanel. To prostě musela mít. A co taková legrace vlastně stojí? Podle oficiálního webu slavné firmy 1 140 liber, což je v přepočtu bezmála 35 tisíc korun. No neber to!

Furt to jsou ale drobné proti chlupatému bomberu, v němž se vyfotila v sobotu. Noblesní kousek jejího oblíbeného přepychového »kožešnictví« Fendi je k mání v přepočtu za čtvrt milionu korun. Dokonalá Cibulková ho vyšperkovala i originálními bačkůrkami.

S čím přijde někdejší čtvrtá hráčka světa příště?