Říká si Flocke a to, co dokáže ona, na 99,9 procent vy nesvedete. Instruktorka jógy totiž umí dostat své tělo do neuvěřitelných poloh. A ještě je při tom spoře oděná.

Na sobě má na fotografiích či ve videích jen to nejnutnější, aby vše bez cenzury mohla pustit do světa. Leckde jí je vidět, až do kuchyně, jak se lidově říká, ale stále je to pořád jen jóga – druh ashtanga. „Vyhledala jsem ji jednoduše proto, abych se vyhnula operaci kolena. Cvičím každý den už několik let po sobě,“ řekla Flocke ke své činnosti. „Nemám moc ráda pozice vestoje, raději jsem na zemi,“ prozradila ještě.

Nutno dodat, že v některých pózách se její snaha podobá spíše jiným činnostem, než zrovna nevinnému cvičení. Jedním z jejich cílů je ale prý přiblížit jógu v zábavné formě kromě žen i mužům. Dohromady ji na Instagramu sleduje téměř 23 tisíc fanoušků, takže se jí to daří.

Skandál slavných fotbalistů: Úspěšná pornoherečka obsloužila hned tři!