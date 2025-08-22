ONLINE: West Ham - Chelsea 1:3. Diouf má asistenci, hosté navyšují vedení
Fotbalisté West Hamu by si po úvodním utkání Premier League na Sunderlandu (0:3) rádi spravili chuť a poprvé zabodovali. V cestě jim ale stojí městský rival. Chelsea je v zápase favoritem, dokáže ji zaskočit družina Grahama Pottera? Za domácí od začátku nastupují El Hadji Malick Diouf i Tomáš Souček. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Sunderland
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|2
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|4
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|5
Nottingham Forest
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|6
Leeds
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8
Brighton
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|8
Fulham
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|10
Newcastle
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Aston Villa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Crystal Palace
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|10
Chelsea
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|14
Manchester Utd.
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|14
Everton
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|16
Bournemouth
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|17
Brentford
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18
West Ham
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|18
Burnley
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|20
Wolves
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup