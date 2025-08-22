Goodluck Dynamo! Skalp Sparty a malá party, Budějovice objevily střelce
Páteční podvečer v Českých Budějovicích patřil povedenému fotbalovému představení ze strany domácích. Dynamo zdolalo v rámci utkání 7. kola Chance Národní ligy rezervu Sparty 2:1. Jihočeští fanoušci si užívali euforii z domácí výhry více jak po roce, navíc objevují nového střelce – zápas stejně jako před týdnem na Žižkově rozhodl nigerijský útočník Chukwudi Igbokwe (23).
Dynamo udělalo těžce zkoušeným fanouškům proti sparťanskému béčku radost. Do gólové formy vylétl Chukwudi Igbokwe. Letní posila z Nigérie suverénně proměnila samostatný únik a ještě v prvním poločase po pěkné a rychlé akci zvýšila druhým zásahem na 2:0. Letenští v závěru snížili zásluhou Tomáše Schánělce na 2:1, konečnou výhru ale slavili domácí.
„V šatně je teď hodně euforie, hráči si tohle vítězství zasloužili. Je to pro nás velmi důležité. První výhra minulý týden (na Žižkově) nás nastartovala, teď bylo skvělé to potvrdit. Navíc na vlastním stadionu, což je důležité pro fanoušky. V šatně je teď malá party,“ usmíval se po utkání hlavní kouč Dynama Pedro Resende.
Za body v utkání vděčil Igbokwemu. „Goodluck,“ jak si nový budějovický střelec nechává říkat, se stává miláčkem jihočeských fanoušků. Vstřelil dva velmi důležité góly, navázal na vítěznou trefu z minulého víkendu na Žižkově a podruhé za sebou nasměroval Dynamo ve druhé lize ke třem bodům. Na hrotu útoku vypadá důrazný a rychlý forvard zajímavě, tři góly zaznamenal během čtyř odehraných zápasů (teprve podruhé nastoupil od začátku).
„Byla to týmová práce, na góly hráči potřebují kvalitní servis,“ zdůraznil Resende. „Ale jsem velice šťastný. Chci pokaždé víc, nejen po hráčích, ale i po sobě. Nebyl to snadný zápas, Sparta má výborné hráče. Dali jsme dva góly a měli další šance. Hráči pracují tvrdě, na trénincích dělají všechno, co po nich chceme, máme v týmu dobrou partu,“ zmínil Resende.
Nemám rád, když prší, usmíval se kouč
Na domácím hřišti slavili Jihočeši výhru naposledy 30. května 2024 v baráži proti Táborsku, poslední ligová výhra se datuje k 4. květnu 2024 (2:1 s Bohemians). Budějovice dvě ligové výhry po sobě, byť aktuálně ve druhé nejvyšší soutěži, zvládly naposledy na přelomu dubna a května 2023 (3:1 Pardubice, 3:2 ve skupině o umístění Liberec).
Budějovická hra dostává pod portugalskými trenéry řád a viditelný systém. Spoléhají na sehranou osu – sedm členů základu figurovalo v kádru Dynama i v minulé sestupové sezoně. Do klubu přišlo v létě množství zahraničních posil, někteří z nich ale musí čekat na šanci na lavičce. „Mně se v Budějovicích líbí, jen nemám rád, když prší,“ usmíval se portugalský kouč.
V systému 3-4-3 (při defenzivním postavení padajícím do pětiobráncové řady) si vzadu velmi dobře počíná stoperská trojice Brabec, Gorosito, Kone, před nimi operuje uprostřed hřiště dvojice Krch, Hubínek. Kraje hřiště obstarávají Khelifa s Kasaidim, hroťáka Igbokweho doplňuje kapitán Skalák s rychlostním Antonínem Vaníčkem. Jasnou jedničkou je talentovaný Colin Andrew, v pátek týmu pomohl minimálně jedním výborným zákrokem. Zapracovat musí na hře nohama, kde má rezervy.
Zdaleka ne všechno je z pohledu jihočeského klubu ideální. Sparta držela míč i dominovala většině statistik. Nicméně od rezervy letenského celku to bylo v Budějovicích málo. Čtvrt hodiny před koncem snížil útočník Tomáš Schánělec, Sparta měla v závěru drtivý tlak. Domů ale nakonec odjela s prázdnou a naopak domácí, někteří značně vyčerpaní dohrávající zápas v křečích, mohli na trávníku slavit.
„Obrázek utkání byl stejný od první do téměř poslední minuty. Bohužel v prvním poločase jsme ztratili kontrolu u dvou situací, které nás stály body. Musíme akceptovat porážku. Přes masivní převahu jsme měli málo střel na bránu, měli jsme být víc nebezpeční,“ hodnotil utkání trenér poraženého béčka Sparty Luboš Loučka. „Náš gól byl blízko ideálu, co jsme si představovali, bohužel šlo o jednu z mála takových akcí. Je těžké být výrazně přímočarý, když soupeřův tým klesne do velkého bloku. Moc prostoru není, musíte jít hodně přes lajny,“ dodal Loučka.
Dynamo poskočilo v tabulce po sedmi odehraných kolech na 11. příčku. Ve vyrovnané soutěži uhrálo osm bodů, jeden bod ztrácí na béčko Sparty, Příbram a rezervu Slavie.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|6
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|7
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|8
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|9
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|10
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|11
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|12
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|13
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup