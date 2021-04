100 dní do začátku: Že by olympiáda nebyla? To není téma, zní z Japonska

Mají sice roční zpoždění, ale už do nich zbývá jen necelých sto dní. Přípravy na olympijské hry v Tokiu jsou v plném proudu, a to nejen v Japonsku, ale také co se týče Českého olympijského týmu. Řeší se přípravné kempy, zdravotní formuláře, Český dům, detaily v olympijské vesnici jako postele a matrace, ale třeba i očkování. Samotní sportovci pak myslí především na plnění limitů, v tuto chvíli má Česko 44 olympijských míst.

Do světa se dostávají z Japonska různé výsledky průzkumů, podle nichž si víc než 70 procent obyvatel nepřeje konání Her. „Nechápu, kde se tyhle průzkumy berou. Bavila jsem se se spoustou lidí a neznám Japonce, který by byl proti olympiádě,“ kontruje Naomi Adachi, moderátorka žijící v Japonsku, která spolupracuje s Českým olympijským výborem.

Také předseda ČOV Jiří Kejval je přesvědčený, že v letošním náhradním termínu (23. července – 8. srpna) se Hry v Tokiu uskuteční. „Neumím si představit pandemickou situaci, která by zhatila olympiádu. Mohlo by nastat nějaké katastrofální zemětřesení, nebo že přistanou Marťani, dneska už je možné všechno. Ale na 99,9 procenta olympiáda bude.“

Přesvědčena je o tom i Adachi. „To, že by se olympiáda nekonala, není vůbec téma. Místní některé věci řešili v souvislosti s příjezdem zahraničních diváků, ale poté, co bylo oznámeno, že budou OH bez nich, už neřeší nic.“

Podle Kejvala se chtějí Japonci předvést jako jedna z nejvyspělejších zemí světa. „Dnes všichni bojují s epidemií a říkají si, jak bude vypadat život do budoucna. Olympiáda je největší akce na světě a Japonci to chtějí všechno technologicky zvládnout a chtějí všem ukázat, jak se to má do budoucna při takové situaci organizovat,“ vysvětluje předseda.

V souvislosti s pandemií covidu-19 přibude i spousta papírování. „Museli jsme vytvořit pozici styčného důstojníka pro covid, který jedná s místními autoritami,“ říká k tomu šéf české olympijské mise Martin Doktor. Bude potřeba mít pro všechny členy výpravy vyplněný tzv. covid pas a také řadu dalších formulářů.

Tématem je také očkování výpravy. „Komunikovali jsme kvůli tomu s ministerstvem. Chceme mít možnost nabídnout sportovcům vakcínu. Což ale není žádná povinnost a sami sportovci ji budou moct, v případě, že by se je podařilo zajistit, odmítnout. Žádná oficiální dohoda ale zatím není,“ vysvětluje Kejval.

Sami sportovci na to mají různé názory. „Určitě bych toho využila. Covid jsem prodělala a nebylo to nic příjemného. Olympiáda je mým velkým snem a nechtěla bych o ni přijít,“ hlásí například chodkyně Tereza Ďurdiaková, která se na OH snažila probojovat už jako akvabela, triatlonistka, bajkerka, maratonkyně, a povedlo se jí to až v případě chůze.

Překážkářka Zuzana Hejnová by spíš patřila k těm, kdo by se naočkovat nenechal. „Za prvé bych nechtěla předběhnout někoho, kdo vakcínu potřebuje víc. A za druhé doufám, že mám dostatečně silnou imunitu.“ Což Kejval doplňuje, že v době, kdy by se očkovali sportovci, by měl být už dostatek vakcín.

Další otázkou je, kolika českých sportovců se to bude nakonec týkat. Zatím má Česko na olympiádu vybojovaných 44 míst, z toho u 16 z nich už jsou i konkrétní jména sportovců. Další se budou nyní snažit splnit limity dané svými mezinárodními, případně pak i českými federacemi. „Každá federace s tím bojuje jinak, ale snad se všude podaří vytvořit podmínky a turnaje, aby měli další sportovci možnost se nominovat,“ uvádí Doktor.

Jedním z turnajů, který Čechy hodně zajímá, je basketbalový v Kanadě, kterého se má účastnit také český tým vedený izraelským koučem Ronenem Ginzburgem. A podle slov Kejvala je vysoce pravděpodobné, že se uskuteční.

I s celým basketbalovým týmem olympionici případně počítají. „Máme v databázi 1004 potenciálních účastníků, takže doufáme, že těchto míst využijeme co nejvíc,“ říká Doktor. Jde samozřejmě o všechny členy výpravy, nejen samotné sportovce.

Ti, když slyší, jaká opatření budou Hry v Tokiu provázet, se shodují na tom, že to bude hodně zvláštní olympiáda. I proto se jim ČOV snaží přímo na místě vytvořit podmínky, aby to co nejmíň pocítili. „Chystáme Český dům, který tentokrát bude jen pro sportovce. Ti nebudou moct do města, budou jíst hlavně asijskou kuchyni, tak se jim tam budeme snažit vytvořit co nejlepší podmínky pro odreagování. Včetně české kuchyně, jako je třeba i chléb, který jsme pekli už v Pchjongčchangu,“ popisuje Kejval.

Také ve vesnici by měli mít Češi co nejlepší vybavení včetně již tradičních vlastních matrací. Třeba kanoista Martin Fuksa ji testuje už i doma. „Vždy se snažím vychytat každý detail, takže jsem si ji nechal poslat a už nyní si na ni zvykám. Je dost podobná tomu, co jsme měli v Riu,“ vysvětluje Fuksa. Ten patří ke sportovcům, kteří vybojovali místo pro Česko, svou účast však musí ještě potvrdit na domácích nominacích, které ho čekají příští týden v Račicích.

Česká nominace na OH v Tokiu

V současné době má Česko 44 míst. Pouze v 16 z nich mají vybojovaných konkrétní sportovci.



Tereza Ďurdiaková (atletika – chůze), Tereza Fišerová (vodní slalom), Zuzana Hejnová (atletika – 400 m překážek), Aneta Holasová (sportovní gymnastika), Kristýna Horská (plavání), Lubomír Jančařík (stolní tenis), Simona Kubová, Jan Micka (oba plavání), Kateřina Minařík Kudějová (vodní slalom), Nikola Ogrodníková (atletika – oštěp), Adam Ondra (sportovní lezení), Jiří Prskavec, Lukáš Rohan (oba vodní slalom), Barbora Seemanová (plavání), Tomáš Staněk (atletika – koule), Jakub Vadlejch (atletika – oštěp)

